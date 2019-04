Postura. El sanjuanino Angel Leotta, titular de la Coviar, defendió el papel de la organización frente al pedido de disolución.

"La Coviar no ha fracasado, lo que ha pasado es que no se han podido cumplir algunos objetivos", dijo el titular del organismo, Angel Leotta, y culpó de esa situación, en el caso de la caída del consumo de vino, "a un fenómeno mundial que nosotros no manejamos". Y sobre la baja de exportaciones responsabilizó "a la Nación porque estamos en un país que está en bancarrota".



El dirigente de la Corporación Vitivinícola Argentina salió al cruce de las críticas de entidades que agrupan a viñateros de San Juan y Mendoza que expresaron que el organismo "no cumplió" con los objetivos para los que fue creada y hasta pidieron por nota, al ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, que sea eliminado. "Lo que pasa es que hay gente a la que les molestan las instituciones fuertes integradas por todos los sectores, como es la nuestra", sostuvo Leotta, y cuestionó a los integrantes de la Federación de Viñateros y de la Asociación de Viñateros independientes al cuestionar "qué han hecho ellos por los productores" y sostener que ""los que han fracasado han sido ellos".



En el texto dirigido a Sica, los viñateros sostuvieron que "significa un gran gasto para el Estado y para los productores, y sin resultados positivos a la vista". Sobre esta cuestión, el titular de la repartición expresó que "los productores no pagan ningún arancel, están confundiendo a la gente, y si no que me muestren una boleta de pago a nombre de la Coviar". Y precisó que la que sostiene a la organización "es la industria del vino, no los productores".



Sobre la acusación de que "despilfarran" fondos, expresó que "hay síndicos de San Juan y de Mendoza que nunca han hecho observaciones, pero además tenemos un plantel reducido de personal, que no cobra grandes sueldos, y ni siquiera los directores cobran algo".



En cuanto al pedido de disolución de los viñateros señaló que "el ministro Sica no tiene poder para disolver la Coviar porque fue creada por ley. Es una institución público-privada y sólo se puede modificar por otra ley. En ese caso que hablen con los legisladores nacionales".



La polémica por el rol de la organización incluso se coló en la discusión política en la previa a las elecciones. Es porque, en el caso de Mendoza, el intendente de Junín y precandidato a vicegobernador de esa provincia por la UCR, Mario Abed, dijo en declaraciones al diario Los Andes, que "ha sido una experiencia fallida. No es posible continuar con este modelo de transferencia de parte de los productores a la Coviar, donde recibió unos 96 millones de pesos del sector, además de lo que aportaron los estados provinciales y el nacional".