Movimiento. Todavía la actividad en la Terminal de Ómnibus está tranquila, pero seguramente se intensificará cuando comience el receso invernal.



A poco más de una semana del inicio de las vacaciones de invierno, cuando muchos sanjuaninos aprovechan para hacer una salida con la ventaja de que los chicos no tienen clases, la temporada asoma bastante floja por ahora. Para incentivar la venta de pasajes, las empresas de larga distancia decidieron mantener congeladas las tarifas e intensificar las promos con descuentos, que son mayores si el ticket se reserva con anticipación. Por ejemplo, las rebajas van desde el 20 al 30% y la modalidad incluye una determinada cantidad de butacas por coche. Todo para tentar a la gente para que salga de paseo.

La modalidad de los descuentos no es nueva y se viene instrumentando desde fines del año pasado, cuando eran 4 las empresas que habían adoptado esa política, de acuerdo a un relevamiento realizado por este diario, pero ahora de 7 compañías consultadas todas tienen incentivos. Además, para el receso invernal no hay aumento de precios. El último incremento se instrumentó para las vacaciones del verano pasado, cuando rondó el 30%. Desde entonces y en lo que va del 2019 los valores no se han tocado.

Los destinos más elegidos siguen siendo Buenos Aires y Córdoba y los pasajes parten desde los 1.700 pesos para la primera ciudad en servicio semicama, mientras que a la otra provincia parten desde los 1.100 pesos, siempre contabilizando el pasaje de ida.

En el caso de Cata Internacional vende pasajes con destino a Buenos Aires, que parten desde los 1.700 pesos. La modalidad para obtener ese valor, porque en caso contrario es más caro, es obtener una de las 15 butacas que la empresa pone a disposición por coche. A Córdoba el servicio semicama tiene un valor de 1.148,50 pesos.

Arreglos. Gracias a las remodelaciones en la terminal, los pasajeros tienen mayores comodidades para esperar su viaje.

Autotransportes San Juan tiene un sistema de promos para sus viajes a Córdoba, a razón de 2.300 pesos ida y vuelta, en caso contrario es un 20% más caro. La empresa pone 10 butacas por coche en promoción, hasta que se agotan. A Buenos Aires el ticket cuesta 1.950 pesos en promoción, cuando el valor normal es de 2.440 pesos. A Córdoba, con el descuento, el pasaje queda en los 1.100 pesos. Los mismos valores y modalidades que la empresa anterior tiene San Juan-Mar del Plata.

En el caso de Socasa tiene un servicio que sale al mediodía con destino a Córdoba a 1.100 pesos en el semicama y a 1.300 en el coche-cama. Otro incentivo que ofrece la compañía es que por cada menor de 8 años que acompaña al pasajero, sólo se abona la mitad del ticket.

Flecha Bus ofrece toda una serie de destinos por el Oeste y Norte del país. Siempre con el servicio semicama tiene los siguientes valores: La Rioja (1.149 pesos), Catamarca (1.541 pesos), Tucumán (2.122 pesos), Salta (2.896 pesos) y Jujuy (2.976 pesos). De este lote de posibilidades, Tucumán y Salta son los destinos preferidos.

En el caso de la 20 de Junio, el servicio a Buenos Aires tiene un costo de 2.690 pesos en semicama. Y las promos parten desde los 1.880 pesos. Hay que apurarse para conseguir una de las 10 a 15 butacas que ofrecen por coche.

En general, en las empresas relevadas coincidieron en que la temporada viene bastante floja hasta ahora, pero que hay consultas y que mucha gente dice que está a la espera de cobrar el medio aguinaldo para comprar su pasaje.





Suba

30 Es el porcentaje máximo que se incrementaron los pasajes de larga distancia, desde las vacaciones del verano pasado. Ahora no se tocaron.

Tarjetas

La mayor parte de las compañías de larga distancia ofrecen la posibilidad de pagar con tarjetas nacionales, en 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés. Es una posibilidad que esperan que también incremente las ventas.