En el marco de la Semana del Agua, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Agua y Energía, dio a conocer el pronóstico hídrico para el período octubre 2021- septiembre 2022 y se estima que el volumen de agua que proveerá el Río San Juan será de 450 hm3. Es decir, un régimen muy seco.

Al respecto, Andrés Roca, presidente de la Junta de Riego de Caucete, dijo en Radio Sarmiento que "desde hace varios años venimos con esta problemática y esos últimos tres estuvimos consumiendo la reserva de los diques. Pero hoy nos dijeron directamente que 'no hay agua'".

El productor reconoció que la de este jueves "fue una reunión ardua y no nos poníamos de acuerdo por las cortas, pero finalmente hubo acuerdo y en octubre, desde el 12, no habrá más corta y los primeros días de noviembre nos vamos a reunir para ver cómo continuamos porque tenemos otra corta".

Además, Roca contó que durante el primer encuentro con Oscar Coria, actual titular de Hidráulica, "nos prometieron 127 pozos oficiales andando y recién llevan 50, por cuestiones burocráticas del Estado".

Profundamente afectado, el regante dijo que "la situación es grave y este año creo que vamos a llegar a la cosecha, aunque no descartamos pérdidas. Pero lamentablemente no vamos a tener reservas y hay que cortar el agua desde el 30 de marzo hasta agosto. Salvo que nieve, no sé cómo vamos a hacer".

El pronóstico hídrico en números

Río San Juan- Estación de Aforo Km 101, Departamento Zonda

• Volumen octubre- septiembre: 450.0 Hm³

• Caudal medio octubre- septiembre: 14.3 m³/seg

• Módulo de 1909 a 2019: 65.1 m³/seg

• Volumen octubre- marzo: 219.5 Hm³

• Caudal octubre- marzo: 14.0 m³/seg

• Promedio octubre- marzo histórico: 86.2 m³/seg

• Porcentaje año medio: 22.6 %

• Régimen: muy seco



Río Jáchal- Estación de aforo Piedras Pintadas, departamento Iglesia

• Volumen octubre- septiembre: 120.0 Hm³

• Caudal medio octubre- septiembre: 3.8 m³/seg

• Módulo de 1909 a 2019: 10.1 m³/seg

• Volumen octubre- marzo: 71.5 Hm³

• Caudal octubre- marzo: 4.5 m³/seg

• Promedio octubre- marzo histórico: 12.6 m³/seg

• Porcentaje año medio: 37.5 %

• Régimen: muy seco