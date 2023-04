En nueva jornada de inestabilidad cambiaria, el dólar marcó un salto y cotiza una vez en récord. En este sentido y con la preocupación de no saber qué va a suceder, Laura Zini, presidenta del Centro Comercial de Capital, habló sobre la dramática situación que vive el sector.

"Esta situación la venimos monitoreando desde el viernes cuando se dieron las subas abruptas y hoy, a partir de las 11, los proveedores de electrónica y electrodomésticos suspendieron sus ventas. Estaban todas las páginas fuera de servicio y no había entrega de productos", explicó en detalle.

También remarcó que los comercios siguen abiertos y que a diferencia de otros episodios, lo único que "se ha cortado" es la venta online de los proveedores.

"Es muy preocupante. Me recuerda a la época de la hiperinflación. La incertidumbre es lo que nos está matando. Además, estamos complicados desde hace tiempo en el rubro electrónica", sentenció y agregó que está demorado "la aparatología de medicina y materiales de construcción importados, como grifería, sanitarios y accesorios de tecnología (automatización, riego, etc).

"Es todo muy complejo y no vemos señales. Me preocupa que jueguen con el tiempo que ya no hay", cerró.