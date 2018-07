Avance. Ya están concluidas las tareas de colocación de cañerías para agua, cloacas y servicios. Ahora vendrá la nivelación y pavimentación.

Los efectos de la inflación, empujada por la fuerte suba del dólar y de las tasas de interés, también llegaron a las obras viales en la provincia. Es porque si bien en Vialidad Provincial querían llamar a licitación antes de fin de año para finalizar la remodelación de la Avenida Central, están demorados porque tuvieron que sentarse a recalcular los costos de los trabajos de la segunda etapa. A modo de ejemplo, el titular del organismo, Juan Magariños, dijo que el material asfáltico subió un 35% en el último año, mientras que las naftas incrementaron su valor hasta ahora un 18%. El plazo que tenían pensado era hacer la convocatoria antes de fin de año, para darle continuidad a los trabajos ya que la conclusión de la primera etapa está prevista en principio para esa fecha, pero ahora están viendo si llegan con los tiempos.



La primera etapa, desde Paula Albarracín de Sarmiento hasta la calle Villicum, con una extensión de 1.600 metros, tuvo un presupuesto oficial de 227 millones de pesos. Y la etapa que se viene, de unos 2.000 metros, irá desde Villicum hasta Rastreador Calívar. Pero en Vialidad Provincial no se animan a dar una cifra de cuánto va a costar. Es que si se quedan cortos con los números y no se presentan interesados, se corre el riesgo de tener que declarar desierto el llamado y volver a hacer todo el proceso de nuevo, con lo cual se demorará aún más el procedimiento. Todos los recursos son provinciales y, según dijo Magariños, la empresa santafesina Milicic que está haciendo los trabajos en la actualidad no tiene impedimentos para para presentarse en el nuevo llamado.



Se trata de una obra pensada para agilizar el tránsito hacia el Oeste del Gran San Juan y crear una nueva vía de vinculación con Rivadavia, un departamento que ha crecido sensiblemente en viviendas y población en los últimos años. Con ese fin se diseñó para ser ejecutada en dos etapas. Para la primera, que comenzó en junio del año pasado, la idea es continuar habilitando al tránsito por partes, como ya se hizo por Nuche, desde el lateral de Circunvalación hasta la misma Central, pasando por detrás de Ausonia primero y luego del Patio San Ignacio. Según el plan, en los primeros días de octubre la intención es habilitar al tránsito el tramo que va de Nuche a Soler e ir avanzando con otros sectores, con la idea de que en diciembre esté toda la primera sección pavimentada y habilitada a la circulación vehicular. El funcionario aclaró que los autos podrán circular por la nueva calzada, pero que después se irán terminando las obras complementarias, como la construcción de cunetas, alumbrado público y la forestación correspondiente.



Un dato relevante es que con el nuevo trazado de la Avenida José Ignacio de la Roza será mucho más seguro y cómodo el tránsito que en la actualidad porque de los actuales 11 metros de ancho que tiene, en promedio, pasará a 22,5 metros de ancho en su mayor parte.



Ese fue el motivo incluso para que se tuvieran que expropiar algunos terrenos. En ese sentido y según datos aportados por el Tribunal de Tasaciones de la provincia, el Estado sanjuanino ha invertido 21,9 millones de pesos para expropiar fracciones de 29 lotes, partes de casas y edificaciones. En el organismo no recordaban una tarea similar en la zona urbana en los últimos 15 años, tomando en cuenta el monto y la cantidad de terrenos afectados.





> Canal Valdivia



Otro avance que tiene la obra es que el Canal Valdivia, que corría por el costado de la avenida, será entubado en toda su extensión, con lo cual dejará de ser un riesgo para la población. En el verano era un peligro porque muchos chicos lo usaban para bañarse, incluso haciendo tapones, además que de que acumulaba los residuos que arrojaban los vecinos.

> Una referencia

5

Es la cantidad de millones de pesos que cuesta colocar un kilómetro de pavimentos en promedio, con sus tareas complementarias, según calcularon en Vialidad Provincial.