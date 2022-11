Se acerca el calor, y los clubes y piletas de San Juan están a full con los preparativos para su habilitación; y como los diques tienen poca agua para bañarse, y además por la crisis económica y la caída del poder adquisitivo, tienen la expectativa de que mucha gente no podrá vacacionar fuera de la provincia -o acortará los días de descanso-, y se volcará a esos "oasis" urbanos para aliviar las altas temperaturas. Pero esta temporada la inflación empuja todos los precios, y a la hora de darse un chapuzón las tarifas promedio están a casi el doble que el año pasado. Un relevamiento entre diferentes entidades en lo referido a cuotas mensuales, entradas y abonos por temporada reveló aumentos que van desde el 43%, hasta el 150% interanual. El 18 de noviembre inauguran la temporada algunas piletas, otras planean hacerlo los primeros días de diciembre, una vez que estén listas las habilitaciones de autoridades sanitarias, municipales y bomberos. También hay gran actividad contratando bañeros y médicos para las revisaciones, además de planificar las actividades recreativas que incluyen clases de natación, acuagym y otras.

Entre las que inauguran en 12 días está la UVT que permanecerá abierta hasta fines de febrero. Allí la cuota del socio aumentó a $1.350 desde este mes, sólo un 28% en 8 meses, pero su presidente Carlos Quintero dijo que tendría que rondar los $2.500. El desfasaje se compensará con la tarifa del "derecho a pileta": este año rondará los 5.000 pesos por persona, el año pasado estaba a $2.000, un incremento del 150% interanual.

LISTA: la pileta de la UVT ya se pintó, y sólo resta ser llenada. La inauguran el próximo 18 de noviembre.

En el Club Banco Hispano también quieren abrir el 18 de noviembre y su titular, Juan Manuel Ortega, contó que están reparando fisuras y pintando la pileta; además de realizar una fuerte inversión en "reprofundizar" la perforación de agua subterránea, algo que también mantiene ocupados a otros clubes (ver recuadro). Allí establecieron que este año el abono familiar costará $22.000, una suba del 83% respecto a los $12.000 de la temporada anterior. ""Además queremos implementar un abono individual por temporada de $8.000, que abarque de mediados de noviembre, a marzo", indicó. Allí la cuota mensual subió de $1.500 a $1.700 desde noviembre, y quizá en diciembre puede aumentar otro 15% o 20%.

""El gran dilema es el margen de aumento a establecer, porque queremos tentar a los socios a que compren el carnet de pileta, y no tener que sacar de otros ingresos. No sabemos si la gente va a volver o no al club", dijo. Esa incertidumbre también se apoderó de Rosario Ferre, propietaria de pileta Las Viñas. El balneario está abierto al público y aún no define la tarifa final pero adelantó que ""mínimo subirá un 50% y menos del doble". Ese incremento significa que la entrada que el año pasado costó $800 pasará ahora a un mínimo de $1.200 por día. ""La expectativa es recibir más gente que el año pasado, por eso hay que pensar bien los precios que se cobrarán", añadió. Por su lado, Eduardo Giménez, presidente del Centro Comercial de Santa Lucía, contó que la cuota mensual por grupo familiar pasará de $2.800 a $4.000 por mes (suba del 42,8%), y que la revisación médica mensual para entrar a la piscina costará $3.000 por persona, un 66% más que el año pasado. En club Ausonia recién definirán fecha y precios la próxima semana. En balnearios abiertos al público como Club Los Ángeles y piletas de Del Bono en el dique, abren en diciembre y aún no definen tarifas.

El impacto de la sequía y los pozos

Los clubes y balnearios también sufren el efecto de la sequía que deprimió las napas de agua subterránea de donde extraen para llenar las piletas. En el club del centro comercial de Santa Lucía, han terminado una perforación nueva para reemplazar una que "se secó". En el banco Hispano están trabajando para reprofundizar 10 metros la cañería del pozo, y llevarla de 76 a 86 metros esta temporada. Esa tarea la tuvo que hacer la UVT el año pasado.