Oficialmente, todos los años inician con un aumento de los pasajes de colectivo de línea. Sin embargo, en esta oportunidad, las autoridades decidieron posponer ese incremento. Esto, debido al inicio del funcionamiento de la Red Tulum, que fue anunciado hoy que se pondrá en marcha el próximo sábado.

"Dije hace un tiempo que la tarifa no se tocaba y la tarifa no se toca. Lo que corresponde es que el aumento se haga una vez al año, no dos. Correspondería que hoy estuviéramos evaluando eso para arrancar el nuevo año con nueva tarifa", explicó la ministra de Gobierno de la provincia, Fabiola Aubone, hoy durante la presentación del nuevo sistema en la red de micros.

Sin embargo, la funcionaria indicó que: "Con muy buena voluntad de parte de las empresas y de UTA, entendiendo que lo que estamos lanzado hoy tiene que ver con un gran cambio de paradigma para todos los usuarios, no se va a tratar la tarifa hasta pasados dos o tres meses desde la puesta en marcha de la Red Tulum".

El objetivo, según detalló Aubone es que "el usuario sufra la menor cantidad de cambios posibles".