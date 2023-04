La corrida del dólar blue de la última semana provocó que los proveedores de insumos del sector industrial en San Juan, por ejemplo de productos químicos, plásticos, pinturas, papel y elementos para la construcción, suspendieran las entregas, según dieron a conocer fuentes del sector. De mantenerse esta situación calculan que en unos 15 días más podría afectar con riesgo de paralizarse la producción local porque se agotarán los stocks disponibles. El otro efecto ha sido que, mientras que los artículos se venían incrementando a un ritmo de entre el 7 al 8% mensual, siguiendo la variación de la inflación, en los últimos días hubo una suba de costos de hasta el 20%: en otras palabras, mientras que antes el ritmo del ajuste era del orden del 2% semanal, en la última semana el aumento de los valores se multiplicó por 10 y llegó hasta el 20%.

"Estamos muy preocupados y trabajando con los stocks de las empresas, pero todo tiene un límite", advirtió Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan.

El empresario detalló que entre las consecuencias de la corrida cambiaria hubo un parate con los envíos de insumos, como ocurrió en casi todo el país, y que San Juan no fue la excepción. Como no había precios ciertos de referencia, los proveedores de los materiales con los que trabaja la industria local suspendieron abruptamente la entregas. Y los que respetaron los pedidos pactados con anterioridad aplicaron, en sólo una semana, un incremento del 20%, cuando lo normal era entre un 7 a un 8% mensual. "Los precios venían siguiendo la escalada inflacionaria", dijo el empresario del rubro del papel, con una de sus plantas fabriles ubicada en el Parque Industrial de Chimbas.

Según los analistas, a nivel nacional la corrida del dólar culminó en abril con un dólar blue o informal a $469 y anotó en el mes una trepada del 19,3%, mientras que la suba anual se estiró al 31,3%. Aunque hubo mucha inquietud a mediados de la semana, el frenesí logró aplacarse algo el viernes. Fue con la suba de tasas de interés que aplicó el Banco Central el jueves.

En San Juan, la corrida cambiaria tuvo sus características particulares. De lunes a miércoles, fue cuando tuvo su mayor valor, superando incluso los $500 y la demanda creció, con colas en algunas agencias de cambio y con el teléfono no parando de sonar entre los cambistas locales.

Al cierre del viernes, encontró en la provincia un valor promedio en las operaciones entorno a los $480. Es decir, ni tan cerca de los $460 que empezó la semana ni tan lejos de los $508 que llegó a alcanzar 48 o 72 horas antes.

Otra de las consecuencias que explican desde el sector industrial es que algunos proveedores optaron por entregar la mercadería, pero con un remito, sin factura, porque no había precios de referencia de los productos. Frente a esta situación, el empresario se encuentra con que no tiene en claro el costo de sus productos y por lo tanto no sabe a cuánto vender.

En resumen, la corrida cambiaria descoloca al sector empresarial, ya sea por el aumento de costos, la falta de entrega de insumos y porque no pueden planificar a futuro.

Además del sector industrial, la escapada del dólar también tuvo efectos en otras actividades económicas de la provincia. Por ejemplo sucedió que ya han empezado a registrarse problemas de faltantes de artículos de almacén, como por ejemplo arroz, jabón líquido, desodorantes, lácteos, fiambres, conservas, galletas dulces y azúcar. Y que, en algunos casos, sólo hay unas pocas marcas disponibles en algunos artículos.

En este panorama, el encargado de una cadena de supermercados mencionó que otro fenómenos fue el de compradores que han empezado a stockearse de artículos como leche en polvo, azúcar, fideos, rollos de cocina y de las conservas disponibles, como una forma de defenderse de las subas de precios.

Para el inicio del quinto mes del año, a partir del martes, habrá que ver cómo sigue la marcha de la economía.



Panorama

702 Es la cantidad de industrias que están establecidas en San Juan, según datos de un informe elaborado por dos de las carteras nacionales, Economía y Trabajo.

Radiografía del sector en San Juan

Un informe del 2022 reveló que la actividad industrial es la principal generadora de empleo en San Juan. Con 13.406 trabajadores, aporta el 16,4% del total de 81.661 empleados que hay en el territorio local. Y la mayor parte, 560 de las firmas, que representan el 79,8% de un total de 702, son mipymes porque tienen menos de 10 empleados. Los datos corresponden al Mapa Productivo-Laboral Argentino, una herramienta creada por los ministerios de Economía y de Trabajo de la Nación.

El relevamiento mostró que con 359, Capital es el departamento con más industrias, con el 51,14% del total. Y en segundo lugar se ubica Rawson con 103 compañías, Santa Lucía tiene 99, Pocito 75 y Chimbas 61. Siguen Sarmiento con 44, Rivadavia con 42, Caucete tiene 32, Albardón 24, San Martín 13, 25 de Mayo y Jáchal tienen 11, 9 de Julio 10, Calingasta 8, Angaco con 7. Sin industrias instaladas figuran Ullum, Valle Fértil y Zonda.