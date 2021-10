Frente a las elecciones legislativas de noviembre aumenta la incertidumbre sobre cómo proteger lo ahorros. Cinco especialistas sanjuaninos coinciden en que lo peor que se puede hacer es quedarse con pesos inmovilizados, y aconsejaron comprar desde alimentos no perecederos, lotes o inmuebles, hasta posicionarse en los instrumentos financieros más simples o complicados (ver Las opciones posibles), con tal de mantener el dinero a resguardo en el mediano y corto plazo. La mayoría se inclina por dolarizarse. En SJB (San Juan Bursátil), de la Bolsa de Comercio, el analista Juan José Vita y el director Gabriel Notario explicaron que hasta las elecciones va a seguir una devaluación controlada, las tarifas van a estar frenadas y habrá mayor asistencia del Banco Central al Tesoro con la emisión monetaria y se espera una mayor inflación. También aseguran una mayor intervención cambiaria, porque el problema es la brecha cambiaria entre los diferentes tipos de dólar y el oficial. Ellos recomiendan dolarizar los ahorros. Para hacerlo, aconsejan el Dólar Bolsa o MEP si se tiene un perfil conservador. Para obtener alguna renta, lo mejor son los Fondos Comunes de Inversión, con las alternativas del Dólar Linked o del Bono CER que cotiza con un margen de inflación más un 7% de interés. Para inversiones más arriesgadas una opción es comprar bonos soberanos en dólares, que están baratos, apostando a que en el futuro suban. El Al 30 es el más demandado, que cotiza a $37 cada 100. También están las acciones: entre las bancarias recomiendan las de Galicia, Macro y Byma; en el sector de construcción, Loma Negra y Holcim y en el energético, Pampa Energía y Vista. Fuera del riesgo argentino se puede invertir en Cedears, acciones que cotizan en Estados Unidos con fondos extranjeros. Gustavo Ahumada, desde Global Market, aconsejó una cartera conservadora, 60% dolarizada y 40% en pesos. Para dolarizarse, apostó a Obligaciones negociables. Para los pesos, apuntó a la Caución Bursátil a 7 días que rinde entre 36 y 38% anual o cheques avalados a mayor plazo. El mínimo para dolarizarse son 100 mil pesos, y para carteras en pesos, desde 25.000 pesos. "Dolarizar cuanto antes", es la recomendación de la Comisión de Economía y Finanzas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Lucila Avelin dijo que la sugerencia es dolarizar los ahorros o bien seguir la evolución del dólar, "teniendo en cuenta el nivel de emisión ya que, si bien el dólar oficial ahora está pisado, en algún momento su precio relativo se va a acomodar". Las alternativas son similares a las ya mencionadas: Dólar MEP, Fondos comunes de Inversiones con el Dólar Linked y Cedears, estas últimas para perfiles de inversión agresivos, porque tienen mucha volatilidad. Diego Hagman habló de que las inversiones están relacionadas con el costo de oportunidad -si se va a tomar una actividad más rentable que la anterior, es un buen negocio- y a que cada persona tiene una capacidad financiera, conocimientos e instrucciones distintas, por lo que no hay una receta para todos. En base a eso dijo que hay oportunidades en estoquear mercaderías no perecederas, como las bebidas alcohólicas que aumentaron más que la inflación en dos años, inversiones inmobiliarias, o más sofisticadas como adquirir títulos o acciones de futuros. Por último, el gerente del banco ICBC dio varias alternativas que ofrece el área de inversiones de la entidad, de acuerdo al perfil de cada inversor. Para uno conservador, el plazo fijo con tasas de 34 al 37% nominal anual, o el Dólar MEP. Para otro perfil hay fondos de inversión, con diferentes plazos y tasas que van del 33% y hasta 70% en pesos; o uno en dólares con tasa anual del 1,30%. "Los títulos y acciones son para un inversor más dinámico", dijo Rosales.





LAS OPCIONES POSIBLES

Dólar Bolsa (MEP)

Operación bursátil que surge a partir de la compra de un bono en pesos que se convierte a dólares, tras el plazo de espera de 1 día. No tiene límites en la cantidad de dólares que se pueden comprar.

F.C. Dólar Linked

Los fondos comunes de inversión denominados Dólar Linked, son títulos de deuda en dólares, cuyos intereses y amortizaciones son en pesos al tipo de cambio vigente, oficial mayorista.

Cedears

Los Certificados de Depósito Argentinos permiten invertir en acciones de compañías grandes desde pesos, como por ejemplo Coca-Cola Co., Apple, Microsoft, etc, que cotizan en dólares.

Alimentos, inmueble

Se invierten los pesos en alimentos no perecederos, lotes, inmuebles u objetos que suben a la par de la inflación o más. En los últimos 12 meses el vino subió 96% y mayonesa 84%.

Obligaciones negociables

Las obligaciones negociables las emiten empresas privadas y están dando un cupón de 8%, con pagos de renta semestral. El mínimo para invertir es $100.000 para un mínimo de 500 unidades.

Plazo fijo

Es la opción más tradicional para un inversor conservador, y la menos recomendada. Tiene tasas reguladas, de 34 al 37% de tasa nominal anual, hasta un millón de pesos.