Este año la Navidad y el Fin de Año caen después de un fin de semana y, además, por esta vez, el lunes previo fue fijado como "día no laborable con fines turísticos". Esa sucesión de domingos, feriados y días no laborables obligó a empresas de servicios, comercios y grandes centros comerciales a organizar los horarios. Como es habitual para estas fiestas, habrá horarios de atención extendidos que llegan hasta dos horas y media extra. El comercio minorista no logró cerrar un acuerdo con el gremio mercantil para aprovechar las jornadas donde se produce la mayor venta del año, y los domingos 23 y 30 los empleados no trabajarán. De esa manera solo abrirán los locales atendidos por sus dueños o aquellos como jugueterías, a cambio del pago de horas suplementarias y de la concesión de un franco. El lunes en cambio se abrirá de corrido, desde las 8 de la mañana y hasta las 17. Eso sí, hoy y mañana cierran una hora más tarde, a las 22.

Los shoppings y grandes cadenas de supermercados trabajarán desde hoy hasta las 23 horas, además abrirán los domingos 23 y 30 sin problemas, mientras que los lunes 24 y 31 el personal en todos los ámbitos cumplirá sus tareas de 8 a 15, de corrido, salvo el Patio Alvear que cerrará a las 17. Este último shopping además es el único que abrirá sus cines Play Cinema desde las 18, durante los feriados nacionales del 25 y del 31 de diciembre. Hoy es el último día de atención de los bancos que retornarán con si horario habitual el 26 y hay que recordar que las estaciones de servicios también tienen horarios que no atienden en las fiestas. Lo mismo ocurre con las ferias de frutas y verduras y estacionamiento, entre otros.