"Nos preocupa que una empresa que venía con dificultades haya seguido teniendo participación en obras energéticas en San Juan", dijo el diputado nacional Walberto Allende sobre la situación de la empresa mendocina José Cartellone Construcciones Civiles SA, que se presentó en concurso preventivo de acreedores para reorganizar su pasivo. Frente a esta situación, el legislador dijo que va a pedir una reunión con las autoridades del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y solicitará explicaciones sobre el peligro que puedan correr los trabajos en ejecución. Desde el organismo, Oscar Trad, a cargo de la presidencia, dijo que la firma de la vecina provincia no podrá participar en nuevas licitaciones ni ejecutar trabajos porque "está concursada y los pliegos prohiben cualquier situación de ese tipo".

Para evitar la quiebra de la compañía, Cartellone se presentó en concurso de acreedores, pero la maniobra causó preocupación en San Juan porque la firma tiene vinculación con dos obras en la provincia. Una es la interconexión eléctrica en 132 kV Zona Sur y la otra es la vinculación Rodeo SA, que incluye una línea de alta tensión y una estación transformadora. La diferencia es que en la primera obra fue licitada, pero no fue adjudicada ni hay contrato firmado. En la otra, la empresa no participa sola sino asociada con CODI SA para los trabajos. Ya han concluido la línea de alta tensión, que entró en servicio hace poco más de una semana. pero todavía tienen que completar la estación transformadora.

Frente a este panorama, Allende, que ha venido siguiendo de cerca y con distintos planteos el funcionamiento del EPRE, cuestionó que "se sigan dando obras porque la prioridad la deben tener las empresas locales". Y dijo que incluso en el pasado tuvo atrasos en el pago a proveedores locales "y sin embargo sigue participando en las licitaciones y le entregan obras".

Desde el EPRE, Trad no habló de lo actuado hasta ahora sino que se refirió al futuro. "Si Cartellone resuelve sus problemas será otra cosa", dijo el directivo sobre la posibilidad de que pueda participar en nuevas licitaciones. Y agregó que la empresa había pedido una redeterminación de costos por la línea Rodeo-Calingasta, que ya fue acordada aunque dijo que no recordaba la cifra. "El covid no es una cosa sencilla y todas las empresas han sufrido sus efectos", sostuvo.

Sobre la estación transformadora, incluida en la licitación en la que Cartellone participa asociada con otra firma, Trad explicó que "está bastante avanzada y no creo que la situación la vaya a afectar". En San Juan la constructora ha participado en numerosas obras, por ejemplo la construcción de un tramo de la ruta a Calingasta



CONCURSO

Cartellone pidió el concurso preventivo de acreedores para reorganizar los pasivos de la empresa luego de la baja de contratos de participación público-privada, litigios que no se han solucionado en obras ejecutadas en Bolivia y los efectos que la pandemia ha generado en el desarrollo del negocio de la construcción.

Extensión

161 Es la cantidad de kilómetros de extensión que tiene la línea San Juan-Rodeo, que fue construida por la firma mendocina ahora con problemas financieros.