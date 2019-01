Desbordado: el pasero municipal de Angaco, de 90 hectáreas, esta semana estuvo a pleno y ya casi no queda lugar. El intendente José Castro dijo que debido a la demanda está estudiando ampliar su superficie.

Esta semana los exportadores de pasas salieron a comprar uvas y por los altos precios que ofrecieron se confirmó que este sector va camino a ser "la estrella" vitivinícola de la temporada: el kilo de uva que el año pasado se pagó a $4 hoy cotiza hasta en $11, casi tres veces más. Con ese escenario, las entidades que reúnen a los productores -Asociación de Viñateros Independientes (AVI), Federación de Viñateros y Cámara de Productores Vitícolas (Caprovit)- salieron con fuerza a aconsejar a los productores que vendan sus uvas para pasas. O mejor aún, que sequen sus propios racimos y luego vendan la pasa hecha que hoy está cotizando en el mercado entre 1,10 a 1,40 dólares ($41,8 a $53 ) por kilo, según el tamaño y calidad. El gobierno se plegó a esta movida al incorporar este año a sus tradicionales créditos extrabancarios de cosecha y acarreo el secado de pasas, y además convocó a anotarse en un registro de plantas de secado para uva para que los viñateros tengan una guía de los lugares donde pueden hacer pasas (ver abajo). El boom de precios de la uva pasa se debe a que no hay stock de este alimento en el mundo, porque la producción de Estados Unidos no fue buena. Se vendió todo lo que se hizo el año pasado y este año ante una gran demanda aún no hay oferta suficiente y los precios vuelan. Las grandes empresas paseras exportadoras sanjuaninas salieron el lunes pasado a tentar a los viñateros para que les vendan sus uvas sin semillas, de las variedades Sultanina, Flame y Fiesta. Por ejemplo, Lomas del Sol ofrece a 10 pesos más IVA, puesto en secadero; con un anticipo de 20% para cosecha; y pagos desde mayo. Ese valor ofrece pagar también la empresa Sánchez y Sánchez SRL por la sultanina y Fiesta. La firma 3 MG SA de Melo Alimentos compra a 11 pesos el kilo más IVA. ""Muchos productores que el año pasado la vendieron a 4 pesos se han lanzado este año a hacer pasa ellos mismos porque la pueden vender en dólares. Nosotros aconsejamos al productor que hagan ellos la pasa, pero si quieren vender la uva, también está a muy buen precio", dijo Juan José Ramos, presidente de AVI. José Molina, titular de Caprovit; también aconseja hacer la propia pasa y venderla después. ""Los que lo hagan así, les va a ir muy bien", dijo. La uva destinada a pasas en 2018 fue de 50,7 millones de kilos (34% más que el año anterior) y para esta temporada algunos calculan que se destinarán unos 100 millones de kilos, porque será mejor negocio que enviarla a la elaboración de mosto como ocurrió el año pasado. En el 2018, a causa de que la temporada arrancó con precios bajos para la pasa, los viñateros destinaron unos 50 millones de variedades paseras a las bodegas para elaboración de mostos. La contracara este año son las uvas para vinificar y mosto, donde se avizoran precios deprimidos. Una importante mostera sorprendió esta semana al ofrecer 6 pesos más IVA por la uva tintorera Aspirant Bouchet, con pagos a marzo, abril y mayo. ""Es un precio ridículo", dijo Ramos al recordar que en el 2017 costó 28 pesos y el año pasado se pagó entre 15 y 18 pesos. En AVI le echan la culpa al sobrestock que hay este año (ver recuadro), y temen que ofrezcan 4 pesos, igual que el año pasado, por la uva común. Dicen que deberían ofertar al menos 8,50 pesos por kilo porque exportan el 80% de la producción y cobran en dólares.



> Existencias vínicas

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) difundió ayer las existencias de vino que hay en el país y se proyecta que hay stock hasta enero del año que viene, sin contar lo que se va a cosechar esta vendimia. Al 1 de enero de 2019 hay 3,2 millones de hectolitros de vinos blancos, y luego de descontar lo que se estima que se exportará, se venderá en el mercado interno y se mande a la elaboración de espumantes, para el 1 de junio de 2020 (fecha de liberación de vinos nuevos) aun quedaran en stock 1,9 millones de hectolitros. ese volumen alcanza para 7 meses y medio, cuando lo razonable es que sean 4 meses. En vinos tintos, al 1 de enero de 2019 hay 9,9 millones de hectolitros y calculan que a junio de 2020 sobrarán 5 millones de hectolitros, es decir, lo suficiente para 7 meses más.