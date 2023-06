En el conflicto que tiene enfrentados al Gobierno provincial y a los productores por el debate de la nueva ley de riego ayer hubo tregua y la promesa oficial de que la iniciativa no avanzará en la Cámara de Diputados hasta tanto haya consenso con el sector productivo. Tras dos reuniones en la mañana de ayer, primero con integrantes de las juntas de riego y después con representantes de las cámaras del sector, se acordó que desde la Secretaría del Agua saldrán a explicar todas las dudas que existen sobre la propuesta legislativa. Para ese fin armarán un cronograma de visitas a los departamentos para despejar algunos puntos del proyecto que están poco claros.

Los ánimos entre productores y regantes estaban alterados cuando tomó estado público la intención oficial de apurar en la Cámara de Diputados el debate de la iniciativa. Y fue porque les habían prometido que el proyecto no iba a salir sin el consenso del sector productivo. Por eso incluso hasta la Mesa Vitícola habían advertido de la intención de manifestarse en la puerta del Departamento de Hidráulica para protestar sobre el avance de la iniciativa. E incluso también se hablaba de la intención de realizar una concentración frente a la Cámara de Diputados cuando se debatiera la propuesta.

Ahora, con la promesa oficial, los ánimos se calmaron, aunque la Mesa Vitícola convocó para hoy, a las 9, en la sede de Hidráulica, en la calle Gnecco 350 Sur, cuando tendrá lugar la reunión del Consejo del organismo, para insistir con la necesidad de que se los consulte.

Lo que menos quieren en el Gobierno por estos días es abrir un frente de conflicto con los productores, a menos de un mes de las elecciones provinciales. Por eso la intención de salir a calmar los ánimos y a dar las explicaciones necesarias. Será el propio Ramiro Cascón, secretario del Agua, quien estará al frente de esas reuniones.

Si bien desde el sector oficial sostienen que "el proyecto no modifica el esquema de derechos de agua ni la participación de los regantes", entre los productores dicen que no están enterados de los detalles de la iniciativa. Entre los puntos principales, apunta a introducir como cambio la decisión de pasar a regar de acuerdo a la demanda o la necesidad de cada cultivo, en lugar de un coeficiente fijo, como es hasta ahora. Es lo que también se conoce como entrega diferenciada de acuerdo a la necesidad de cada cultivo. Así, por ejemplo, no existe la misma necesidad de agua de un viñedo, una chacra o el olivo, por citar algunos ejemplos.

Pero, para hacer viable ese cambio en el sistema de conducción del agua, hará falta realizar una serie de modificaciones en la red de canales, incluso el entubado de algunos. Se trata de obras importantes que demandarán de grandes inversiones y en el Ministerio de Obras Públicas, de donde depende la Secretaría del Agua, sostienen que necesitan la norma aprobada para salir a buscar la financiación necesaria, incluso de organismos internacionales. Por eso el apuro de contar con la iniciativa aprobada.

El temor que existe entre regantes y productores es que vayan a perder derechos, como tienen en la actualidad, frente a una sequía que, lejos de terminarse, parece que ha llegado para quedarse (ver aparte).

Esas dudas las manifestó, por ejemplo, Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros y representante de la Junta de Riego de Chimbas. "La entrega diferenciada del agua por cultivo no me parece mal, pero hemos pedido que no se trate la ley hasta tanto se haya debatido con los productores", sostuvo.

Pablo Martín, referente de la Mesa Vitícola, sostuvo que "se trata de un proyecto que genera muchas dudas por eso habrá que trabajar en clarificar la propuesta". Agregó que "no se puede tratar una iniciativa en la Cámara de Diputados sin el previo consenso con los regantes".

"Hace falta discutir más, sacarse todas las dudas porque los regantes no conocen la propuesta", dijo Juan José Ramos, desde la Asociación de Viñateros Independientes.

Entre los puntos principales, el proyecto propone un Sistema Integrado de Información Hídrica, que tendrá soporte digital y estará compuesto por un sistema de Información Geográfica, un banco de proyectos de obras y una biblioteca de estudios realizados por instituciones científico-técnicas.

Otra pata de la propuesta es la Planificación Hidrológica a fin de establecer criterios de utilización plurianual del agua. Para eso se realizará el balance hídrico de cada cuenca, el que cuantificará la oferta, incluidos acuíferos y embalses, y la demanda.

Habrá poca agua

Un informe del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) reveló que este invierno será pobre en nevadas, por debajo de los promedios históricos, y que después llegarán fuertes vientos, un fenómeno que puede afectar al campo sanjuanino.

El geocientífico Silvio Pastore, que trabaja en ese departamento, explicó que para llegar a esas conclusiones se tuvieron en cuenta los últimos modelos de pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, según sus siglas en ingles) de Estados Unidos.

Para San Juan el próximo ciclo hídrico 2023/2024 encontrará a la provincia con bajos valores de reservas en los embalses sobre el río San Juan (309 hm3 al 30/05/2023), aumento de las temperaturas máximas e incremento de la extracción de agua de los acuíferos, más inestabilidad meteorológica.