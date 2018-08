Reunión. El jefe de Asesores, De los Ríos, a la derecha en la foto, encabezó el encuentro con los productores ganaderos de distintos departamentos en Casa de Gobierno.

Un nuevo atentado que terminó con la muerte de dos costosos vacunos de la raza Angus en un campo de Rawson se sumó el pasado fin de semana a larga serie de ataques a ganaderos en la provincia. Por el tema, integrantes de la Cámara Ganadera de San Juan mantuvieron ayer un encuentro con asesores oficiales del Gobierno local para pedirles que intercedan para conseguir mayor intervención policial para que estos hechos no se repitan. Desde mayo hasta ahora les han robado o matado unos 100 animales, la mayor parte vacunos, y el resto porcinos y caprinos, con un costo que ronda los 1.885.000 pesos. Si a la cifra se le suma los animales de Rawson, a razón de 100.000 pesos cada uno, las pérdidas superan los 2 millones de pesos.



El tema no es nuevo y desde hace años que los ganaderos se vienen quejando de que les roban animales o se los matan en los mismos campos, para obtener la carne. Pero ahora dicen que los hechos de inseguridad están creciendo por el mayor costo de la carne y porque hay varios feedlots (cría de ganado vacuno en corral), donde los cuatreros se encuentran con grandes cantidades de animales encerrados en un mismo corral, casi a la mano.



"Estamos muy preocupados porque estos hechos se vienen repitiendo cada vez con mayor frecuencia", dijo Martín Quiroga, un productor de 9 de Julio al que le mataron 15 chanchas en gestación pocos días atrás, es decir que no sólo perdió las madres sino también los lechones.



Por el tema de los ataques, un par de semanas atrás mantuvieron una reunión con los ministros de Gobierno, Emilio Baistrocchi, y de la Producción, Andrés Díaz Cano, pero como los atentados se siguen sucediendo decidieron insistir. Ayer, en Casa de Gobierno, 12 ganaderos con campos en Valle Fértil, Rawson, Angaco, Sarmiento, Jáchal y 9 de Julio fueron recibidos por el jefe de Asesores del Gobernador, Miguel De los Ríos. En el encuentro los productores expusieron la grave situación por la que están atravesando, por lo que incluso algunos han tenido que contratar custodios privados y hasta poner cámaras de vigilancia en las zonas de los corrales, pero ni de esa forma han logrado frenar los ataques. Por eso quieren mayor presencia policial e incluso pidieron que la Justicia actúe con mano dura con los delincuentes.



El asesor De los Ríos se comprometió a realizar las gestiones para que tengan mayor protección policial e incluso, si es necesario, gestionará un encuentro con el propio gobernador Sergio Uñac.



Un testimonio fue el de Eduardo Coria Lahoz, asesor de la Granja San Juan, de propiedad de José Luis González, con feedlots en Angaco y Rawson. En el de este último departamento, en el llamado campo Paterno, desconocidos mataron a golpes con algún objeto dos costosos vacunos de la raza Angus. Eso, a pesar de que cuentan con vigilancia privada y cámaras de seguridad en los corrales.



Otro productor, Diego Zabatarelli, con campo en Angaco, dijo que le han robado 4 vacunos en lo que va del año, mientras que Martín Narciso Díaz habló de que los ataques hasta ahora le han costado la desaparición de 10 equinos.



En San Juan, según fuentes del sector ganadero, se calcula que hay unos 30.000 vacunos, unas 70.000 madres porcinas y casi 150.000 cabezas de ganado caprino.



Hecho. Un vacuno de la raza Angus, con un costo estimado en los 100.000 pesos, fue muerto a golpes en un campo en Rawson el pasado fin de semana.



Vacunos

25 Es en miles de pesos el costo estimado de un vacuno en pie. Una chancha puede valer entre los 6.000 y los 7.500 pesos y los caprinos unos 1.500 pesos.

Cámara

La Cámara Ganadera de San Juan nuclea a unos 250 productores de distintos departamentos de la provincia. Los principales distritos con mayor cantidad de ganado son los de Valle Fértil, Rawson, Angaco, Sarmiento, Jáchal y 9 de Julio. En el resto hay, pero en menor proporción.