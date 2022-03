Los supermercados que funcionan en San Juan lograron un aumento en sus ventas del 62% en diciembre del año pasado respecto al mismo mes del 2020, mientras que la mejora a nivel nacional fue de 58,5%, a precios corrientes, es decir que la diferencia es del 3,5%. Los datos fueron revelados por la Encuesta de Supermercados y Autoservicios Mayoristas realizada por el INDEC y son los últimos disponibles hasta el momento. Y entre las razones se encuentran que los salarios estatales le ganaron la pulseada a la inflación, y a la reactivación económica en el sector privado.

Los casi 4 puntos que registró la Provincia por encima de la Nación fueron destacados tanto a nivel público como en el sector privado. En el ámbito estatal lo atribuyeron, por ejemplo, a que en enero de este año los empleados públicos de San Juan cobraron sus salarios con un aumento del 11 %, de esta manera lograron una mejora salarial del 69% en el último año, ganándole a la inflación, que en el 2022 alcanzó el 50,9%, según datos del INDEC. Y en el ámbito privado lo vinculan con la reactivación económica y se da como ejemplo a que en el 2021 San Juan sumó siete meses consecutivos entre las cuatro provincias con mayor recuperación del empleo privado en términos interanuales, según datos aportados por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Sobre el tema, el gobernador Sergio Uñac, destacó las políticas aplicadas para incentivar el consumo en la provincia. "La buena noticia detrás de estas cifras es que los sanjuaninos y las sanjuaninas no han perdido su capacidad de consumo porque no han perdido ingresos, todo lo contrario: los salarios de los estatales en el 2021 lograron superar ampliamente a la inflación y no perdieron su poder adquisitivo, eso se ve reflejado en esta encuesta del INDEC", dijo el mandatario.

También la ministra de Hacienda, Marisa López, resaltó que en la provincia hay un plan económico que busca que todos los sectores se recuperen de la mejor manera. "Tenemos cuentas equilibradas, beneficios para el inversor, priorizamos los ingresos de los estatales, todo influye en la reactivación que se ve reflejada en el mayor consumo que nos aporta el INDEC", dijo la funcionaria.

San Juan se ubicó entre las jurisdicciones donde se registraron las subas más importantes de las ventas totales a precios corrientes: Misiones, 76,8%; Río Negro, 69,9%; Entre Ríos, 65,8%; Corrientes, 65,0%; Formosa, 64,5%; y San Juan con el 62%.

Según el informe, los grupos de artículos con los aumentos más significativos en diciembre del año pasado fueron: Alimentos preparados y rotisería (89,5 %), Bebidas (67,6 %), Electrónicos y artículos para el hogar (64,2 %), y Panadería (63,4 %).