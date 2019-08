Luego de 3 meses con cifras en rojo de dos dígitos que venían marcando una fuerte caída de las ventas del comercio minorista, correspondientes a marzo, abril y mayo, en julio, por segundo mes consecutivo, se frenó el brusco descenso de las operaciones y si bien el resultado fue negativo, con 3,1% de reducción de las compras, en comparación con el mismo mes del año pasado, el panorama genera expectativas de reactivación en el sector. El nuevo número difundido ayer, es casi un punto porcentual menos que el -3,8% de junio. Según los datos de la Cámara de Comercio de San Juan, el mejor resultado viene empujado por el relanzamiento del plan "Ahora 12", que ahora se volvió a ampliar a más productos y que se extendió todos los días, a lo que se suma el efecto del pago del medio aguinaldo tanto al sector estatal como privado.



Los números del mes pasado, según explicó Hermes Rodríguez, titular de la entidad, vienen empujados por el buen comportamiento de las operaciones de compra-venta de electrodomésticos, sobre todo de artefactos de calefacción, por las bajas temperaturas de la época invernal. Y en eso tuvo que ver el efecto del plan "Ahora 12", que el viernes pasado amplió la gama de productos que se pueden adquirir, sumando artículos de línea blanca, turismo y repuestos para automotores, y que por primera vez incorporó muebles y gimnasios.



Como una medida adicional para mejorar las ventas, el comercio céntrico viene de poner en marcha una fuerte liquidación con descuentos de hasta el 50%.



El megaoutlet del comercio capitalino, que comenzó hace poco más de una semana atrás por noveno año consecutivo, se extenderá hasta el próximo lunes 12 de agosto, y ofrecerá los descuentos más fuertes en el calzado, con rebajas de hasta el 50%. En vestimenta se podrán adquirir todo tipo de prendas de hombre, mujer y niños a un 30% menos del valor que tuvieron en plena temporada.



La medida abarcará no sólo a los negocios de la Ciudad de San Juan sino también a comercios comprendidos en Rivadavia, Chimbas, Pocito y Caucete, en total unos 7.000 locales en la provincia. Los sanjuaninos podrán aprovechar para comprar ropa o calzado rebajado en plena temporada invernal, y no sólo de contado; sino que también se aceptará el pago con tarjetas aprovechando el "Ahora 12". En el caso de Rawson los comercios tendrán su propia temporada de promociones y descuentos (ver aparte).



Sobre el plan "Ahora 12", que viene impulsado por gestiones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a fines de junio se habían extendido los alcances a todos los días de la semana, con la inclusión de pequeños electrodomésticos y productos de perfumería. Y ahora sumó más rubros. Con la última resolución incluye aires acondicionados, climatizadores de aire y ventilación; lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.



La nueva medida se encuentra vigente hasta el 31 de agosto, únicamente para operaciones efectuadas con tarjetas no bancarias, y hasta el 31 de diciembre de este año, para aquellas realizadas con tarjetas bancarias.

Arranca otro outlet para los rawsinos

La idea es mejorar las ventas, que vienen muy afectadas por la fuerte crisis económica, y sumar recursos para empezar a adquirir las prendas y el calzado para la nueva temporada. Con esa finalidad, el Centro Comercial e Industrial de Rawson lanzó a partir de agosto, en una primera etapa con 100 comercios adheridos, a los que se sumarán una cifra similar a partir de la próxima semana, un outlet con liquidaciones y descuentos que van desde el 15 al 50%, según dio a conocer Carina del Valle Quiroga, titular de la entidad.



Según recuerdan en el sector, se trata de la décima temporada que el comercio rawsino lanza un plan para mejorar las ventas y reponer mercadería para la próxima temporada. Y para acceder a las promociones, en indumentaria y calzado, van a privilegiar las operaciones en efectivo, aunque también recibirán tarjetas con el plan "Ahora 12".



Según explicó la dirigente, otra tanda de comercios se sumarán a la iniciativa la próxima semana con la vista puesta en las ventas para el Día del Niño, que este año se celebrará el tercer domingo de agosto. "En total creemos que podemos llegar a unos 250 comercios adheridos", dijo Quiroga.



El público podrá adquirir prendas y calzado de hombre, mujer y niños con descuentos que van desde al 15 al 50% y hasta algunos negocios ofrecerán un par de artículos al precio de uno, como por ejemplo en ropa para mujeres.



Para el festejo de los más pequeños del hogar, se sumarán también las jugueterías con promociones especiales para el regalito de los regalones de la casa. Calculan que las promociones se extenderán hasta la cuarta semana de agosto.