Un panorama que no se daba desde el 2018, que es el faltante de camiones en San Juan para transportar cargas, es el que describen desde la Unión de Propietarios de Camiones (Uprocam). Y se debe a que por un lado hay más fletes por el crecimiento de algunas actividades, como el sector calero y producción de cerámicas, pero también a que no ha crecido el parque de unidades porque la situación económica de los últimos tiempos, con créditos carísimos, no les ha permitido a los empresarios del sector la renovación de equipos, según describió José Maldonado, titular de la entidad.

El dirigente estimó que en San Juan hay unas 100 empresas trabajando y que tienen unos 1.000 camiones, pero son insuficientes para el volumen de cargas que tienen por estos días. "Faltan camiones, los que hay son insuficientes", dijo Maldonado.

Un flete a Buenos Aires está entre los 85.000 y los 110.000 pesos, pero no hay unidades suficientes. En el sector estiman que hacen falta para sostener toda la demanda unos 200 camiones más, pero el problema es el alto costo de la inversión. Un camión mediano cuesta unos 16 millones de pesos y uno más grande, capaz de llevar 40.000 kilos, está en el orden de los 20 millones de pesos. "Y no hay créditos, las tasas están altísimas", dijo el referente del sector.

El otro problema es que a los camioneros les cuesta conseguir insumos para reparar las unidades. Por problemas de importación faltan repuestos y cubiertas y eso demora mantener los vehículos en las rutas.

Sólo el sector calero necesita unos 150 camiones por día para llevar las cales y piedras calizas desde San Juan, según dio a conocer Raúl Cabanay, vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan y gerente general de Caleras San Juan.

Con la falta de camiones coincidió Dino Minnozzi, titular de la Federación Económica, quien expresó que "hay problemas para conseguir camiones y cuando pasa esto suben los fletes y los costos de la mercadería".

Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial, dio su experiencia personal. "En mi empresa necesitábamos camiones para traer materia prima desde Buenos Aires y no conseguimos". Y lo atribuyó a que "sin duda que hay una mayor demanda de fletes, pero no hay más camiones disponibles".