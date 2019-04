El exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, sostuvo que el acuerdo deprecios que se apresta a anunciar el Gobierno “parece un plan de emergencia frente a las elecciones” y advirtió que “uno puede hacer anuncios, pero si no es creíble puede quedar a mitad de camino”.

“La clave es si la sociedad cree o no las promesas del Gobierno, y desde fines de 2017 hubo una pérdida notable de la credibilidad en las autoridades. Uno puede anunciar, pero si no es creíble puede quedar a mitad de camino”, sostuvo, aunque celebró “que el Gobierno abra un poco los oídos”.

“Parece un plan de emergencia frente a las elecciones. El Gobierno se asustó con las encuestas y se animará a hacer cosas que antes no. No hacía falta la encuesta de Durán Barba para darse cuenta de que la cosa no está funcionando”, afirmó.