Alfonso Prat Gay habló con Marcelo Bonelli en “Sábado Tempranísimo” y analizó el escenario económico de la Argentina en plena crisis en medio de la pandemia del coronavirus.

“La industria automotriz en otros países cayó hasta 90 %, pero no se paró por completo; eso no sucedió en ningún lugar del mundo”, dijo esta mañana en el ciclo radial.

En ese sentido, el economista precisó que el mes pasado la producción de cemento se redujo en más de 50%, a 400.000 toneladas, y que para encontrar niveles de producción similares había que retrotraerse al 2002 o a la década del noventa.

“Acá no estamos viendo la gravedad de lo que se viene en materia económica”, señaló, y recordó que los países europeos también aplicaron cuarentenas estrictas, pero no pararon por completo sectores enteros de la economía. “Lo que estoy pidiendo es un equilibro entre lo sanitario y lo económico”, explicó el ex funcionario del Gobierno de Mauricio Macri.

Prat Gay también dijo que el 30% de los trabajadores argentinos son informales y dependen de un salario diario. Y si bien aseguró estar de acuerdo con algunas medidas del gobierno, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), recordó que a dos meses de los anuncios lo han cobrado apenas la mitad de los beneficiarios.

Por otro lado, cuestionó el comportamiento del Gobierno con las Pymes. “Anuncian grandes paquetes que después no da. Hay que preocuparse por la salud de las pymes porque ahí está el trabajo”.