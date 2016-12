El ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay , dio una conferencia de prensa un día después de su salida y explicó las razones de la misma. "No hay que buscar razones que no hay. La razón de mi salida la explicó ayer el jefe de gabinete. Había diferencias muy concretas en el funcionamiento del equipo y desde ese lugar yo doy el paso al costado".



"Esta decisión no está interpretada desde un lugar de discusión o dudas o respecto al rumbo. El rumbo es el que planeamos, los resultados capaz llegaron más tarde pero están empezando a verse con mucha claridad", agregó.



Prat-Gay dijo que el encuentro que tuvo ayer en Villa La Angostura con el presidente Mauricio Macri fue muy cordial y aclaró que está comprometido con este Gobierno.



"Ustedes vieron las fotos de ayer, una foto de un encuentro muy cordial con el Presidente que tuvo la gentileza de invitarme a comer con él y ver cómo sigue la cosa. Se lo agradezco y aclaro que estoy muy comprometido con este proyecto que es Cambiemos", apuntó.



El ex ministro de Hacienda y Finanzas se refirió a las declaracionesElisa Carrió , que dijo que estaba de acuerdo con su desplazamiento por parte de Macri. "Carrió es una voz como tantas otras, muy calificada y a quien respeto mucho. Me puso muy contento que pondere a gente de mi equipo y a "Toto" Caputo. Las opiniones son lo que son, el compromiso se demuestra en la cancha", indicó.



Prat-Gay afirmó que se va a juntar con Nicolás Dujovne, uno de sus reemplazantes en el ministerio de Economía, para hablar sobre el futuro y ver cómo van a seguir. Por su parte, anunció que va a tomarse un tiempo pero dejó en claro que va a seguir en Cambiemos. "Lo prudente es tomarse un tiempo para reflexionar pero quiero dejar muy en claro que el camino emprendido juntos es un camino que continúa. Nos tenemos que acostumbrar a que los cambios se pueden dar de manera pacifica", concluyó.

Prat Gay y Abad anunciaron que el blanqueo alcanzó los 90 mil millones de dólares



El saliente ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, anunció que el blanqueo de capitales llegó hasta ahora al récord de 90.000 millones de dólares y que ingresaron al fisco 82.000 millones de pesos por penalidades.



"Anunciamos en la última conferencia de prensa el éxito del blanqueo de capitales que no terminó pero que entra en etapa final", sostuvo el funcionario junto con el jefe de la AFIP, Alberto Abad.



"Hasta ayer a las 18 ingresaron 90 mil millones de dólares de activos, equivalente a 1 billón 333.000 millones de pesos, de argentinos que decidieron acogerse a este programa", indicó.



Señaló que se registraron 235 mil declaraciones juradas, "lo que supera cualquier blanqueo de la región, incluida Brasil y Chile". Señaló que se suscribieron 560 millones de dólares en bonos, principalmente el más largo de 7 años.



En tanto, el titular de la AFIP, Alberto Abad, especificó algunos datos que dejó el blanqueo: "Según bases públicas encontramos que había 1700 propiedades argentinas en EEUU. Les mandamos una comunicación invitándolos al blanqueo y el 70 % la contestó afirmativamente".



Además, señaló que ya hay 112.000 cuentas bancarias abiertas, lo que "refleja un cambio" en la Argentina. "Estos eran activos que estaban escondidos en un colchón y significan una recuperación de la confianza. Esto es una señal muy importante de que se abre una nueva etapa", señaló.