Acto. Críticas y pedidos en la celebración del Día de la Minería en Casa del Gobierno con funcionarios, intendentes, empresarios y gremialistas.

En la celebración del Día de la Minería, el común denominador en los discursos fue la preocupación que hay en el sector por la terminación de la vida útil de los proyectos en explotación y que todavía no se ponen en marcha nuevos emprendimientos. Una de las razones de esa situación es la necesidad de modificar la Ley de Glaciares, que desalienta la llegada de nuevos capitales a la actividad. Estas cuestiones fueron el eje central en el acto que tuvo lugar en la mañana de ayer en Casa de Gobierno.



A la hora de los discursos, el primero en hablar fue el titular de la Asociación Obrero Minera Argentina (AOMA), Iván Malla, quien dijo que "hay preocupación porque algunos proyectos están cumpliendo el ciclo de vida útil".



El dirigente se refería en particular a dos de los proyectos más emblemáticos de la minería en la provincia, como Veladero, en Iglesia, y Gualcamayo, en Jáchal. Incluso este último emprendimiento ya dio comienzo a un plan de cierre que se prolongará por unos dos años.



Jaime Bergé, titular de la Cámara Minera, dijo que "me duele que la gente me pare en la calle y me pregunte cuándo van a llegar más inversiones mineras". Y agregó como otro dato preocupante que "en los últimos cinco años los legisladores nacionales sólo han aprobado legislación antiminera".



"Es necesario que todos pongamos nuestra cuota de esfuerzos y compromisos para buscar aquellos que puedan traer inversiones", sostuvo el ministro de Minería, Alberto Hensel, y agregó que "hay que estar preparados para acompañar a aquellos que pueden extender la vida útil de los proyectos". El funcionario también le dedicó un párrafo a la necesidad "de romper cualquier obstáculo para desarrollar la minería", en lo que se interpreta como una referencia a la importancia de modificar la Ley de Glaciares porque con su actual redacción impide el desarrollo de más emprendimientos.



A su turno el gobernador Sergio Uñac sostuvo que "tenemos la enorme responsabilidad de cuidar la diversificación económica y la minería es la que tracciona con mayor fuerza el desarrollo de la actividad laboral y económico-financiero de la provincia".



En el acto además se entregaron becas a 32 alumnos de la carrera de Ingeniería en Minas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan en el marco del Programa Provincial de Becas. Y se aportó una ayuda económica a la Federación de Cooperativas Agropecuarias para la adquisición de 40 paneles fotovoltaicos, cuya energía se utilizará para la extracción de agua de riego, usos agropecuarios e industriales en Jáchal e Iglesia. El monto es de $522.500, provenientes del Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades.



Otra actividad fue la firma de un acuerdo con el ministro de Educación, Felipe de los Ríos, para la adquisición de kits escolares tecnológicos, compuestos por tablets y mesas interactivas por un monto de 15,9 millones de pesos, que servirán para 234 mesas interactivas y 3.510 tablets para 234 rincones digitales.

Departamentos

- Talleres móviles

Loa intendentes de Valle Fértil, Calingasta, Jáchal, Sarmiento, Iglesia, Albardón y San Martín firmaron un convenio con el Gobierno provincial para llevar adelante el dictado de talleres móviles de joyería y orfebrería en esos departamentos.

>> Lo destacado

Ruinas de Hualilán: En el acto se anunció la intención de llevar adelante un proyecto que incluirá un estudio arqueológico y antropológico del lugar que luego dará paso a una propuesta arquitectónica de renovación con fines productivos y turísticos del lugar. Esas minas están ubicadas a 132 kilómetros de la Capital y fueron explotadas por capitales ingleses a partir de 1850. La idea es llevar adelante un plan que incluirá restaurante, un hotel y un museo para reconstruir los métodos de extracción de aquella época. El proyecto fue presentado por representantes de Golden Mining, Sergio Rotondo y Hernán Celorrio.

Atlas de Minerales Formadores de Mena: Es un manual sencillo que servirá como guía de campo para geólogos, técnicos y estudiantes que se dedican a la exploración y estudio de yacimientos. Describe 31 especies de minerales formadores de mena (clasificados en metalíferos y no metalíferos), de distintos tipos de yacimientos del territorio provincial.



Fue escrito por Lorena Previley, María Verónica Bastías y Mariana Bugueño.





Comunidad de Desarrollo Industrial (Codin): Se trata de una nueva plataforma virtual a través de la cual proveedores y empresas operadoras mineras podrán estrechar lazos. El fin es que las operadoras y contratistas mineras puedan recurrir a la web al momento de adquirir materiales o contratación de servicios, para que todos actúen en igualdad de condiciones. Se trata de un desarrollo de Minexus, representado por Augusto Benítez y Andrés Menegazzo.