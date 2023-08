Aún sigue retumbando el batacazo de Javier Milei en las PASO del domingo. El lunes fue una jornada negra para los mercados, ya que el dólar blue llegó hasta la cima de los 700 pesos y obligó al ministro de Economía y candidato de UxP, Sergio Massa, a devaluar casi un 22% el dólar oficial y subir otros 21 puntos la tasa de interés anual lo que elevó el rendimiento del plazo fijo a 118%. Pero no todo quedó ahí. Cuando aún no se terminaba de asimilar el golpe de mercado con ajuste de precios, paralización de ventas o entregas de mercaderías, anoche el Gobierno le dio otra vuelta de tuerca al cepo para los dólares financieros y corrigió la operatoria del dólar turista.

Estos coletazos post elecciones tuvieron un impacto muy fuerte en la salud en San Juan y, al igual que en el rubro medicamentos, hay incertidumbre en las clínicas privadas por aumentos del 28% en prótesis, además de registrarse faltantes que retrasan cirugías.

Según explicó Mario Mas, tesorero de Clínicas y Hospitales Privados de San Juan, "no hay reglas claras acerca de las importaciones y en unos pocos días hubo un aumento del 28%. Los distribuidores de prótesis están trabajando con el stock que tienen y el precio que les dan es a pagar hoy, no hay financiamiento y no saben cómo van a hacer para reponer el stock".

En consecuencia, el profesional sostuvo que "las cirugías programadas con prótesis que hay en stock se pueden realizar, el problema son las cirugías con prótesis importadas. Todas las intervenciones traumatológicas están siendo programadas de acuerdo a lo que les dicen en las ortopedias, pero pueden tardar meses".

Por último, Mas detalló que "la gente necesita saber todos los números de todos los materiales descartables y los costos, porque en función de eso pueden programar la cirugías".