Nota de Diario UNO / Mendoza

El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) Martín Hinojosa, opinó sobre el conflicto que actualmente tiene preocupados a 5.000 productores vitivinícolas nucleados en la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita).

Esto por que la empresa exportadora de vinos Iberte, una firma española de la que Fecovita fue socia, pidió su quiebra en los tribunales concursales, por contratos comerciales supuestamente incumplidos.

Hinojosa aseguró que si bien no pueden mediar en el conficto entre Fecovita e Iberte, sí pueden brindar información certera acerca del estado financiero de la federación y que, según les consta, este no es irregular, sino que sus cuentas y su patrimonio es normal.

Normalidad en las cuentas de Fecovita

Al ser consultado por Canal 7 de Mendoza sobre la problemática por la que actualmente está pasando la federación que nuclea a 29 cooperativas vitivinícolas, Hinojosa destacó que es un problema comercial entre dos empresas, por esto al INV no le corresponde opinar.

Sin embargo, dijo que están informados acerca de la situación financiera de federación.

"No podemos intervenir, pero sí brindar información real. Estamos viendo los números de Fecovita y están normales".

Fue un poco más allá y detalló que tanto los despachos, como las ventas no presentan irregularidades, como tampoco ha habido una disminución en el número de socios.

"Ahora es la jueza la que debe definir la situación", sostuvo Hinojosa.

Esta información es importante, porque por el conflicto que llevó a Fecovita a disolver la relación comercial con la empresa exportadora española, esta realizó el pedido de quiebra de la federación.

Sin embargo, Hinojosa ratificó lo que ya habían manifestado los propios integrantes de la mesa de directiva de Fecovita: la entidad no está quebrada, no ha entrado en cesación de pagos, y no hay indicios de que esto vaya a suceder.

Lo que ocurrió es que, al deshacerse la relación comercial, ambas entidades firmaron una serie de convenios para hacer una salida ordenada de esta unión.

El su momento, Marcelo Federici, secretario general del Directorio de Fecovita, explicó que en principio los acuerdos se cumplieron. Estos tenían que ver con envío de vino y mosto a Europa y como contrapartida, el depósito de los montos de las exportaciones por parte de la empresa española.

Federici señaló que estos pagos comenzaron a incumplirse, por lo que Fecovita decidió dejar de enviar más los productos acordados. Situación que Iberte utilizó como fundamento para pedir la quiebra de Fecovita.

La Legislatura pedirá explicaciones a la Justicia

La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza recibió a los directivos de Fecovita y a un grupo de productores vitivinícolas.

El motivo fue pedirle a los legisladores, que intervinieran para saber por qué La jueza Gloria Cortez no resuelve la denuncia por extorsión que la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) realizó contra la empresa española Iberte, de la que fue socia hasta el año pasado y luego esa relación comercial se terminó.

En este sentido, los legisladores se comprometieron a pedir información a la Justicia y para esto, elaboraron un despacho en conjunto entre el oficialismo y la oposición.

Tal despacho, según manifestó el presidente de Derechos y Garantías de la Cámara Baja, José Luis Ramón, será tratado en la sesión de tablas del próximo miércoles en la vecina provincia.