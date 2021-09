Luego de un año difícil, por el fuerte impacto de la pandemia en la actividad económica y sus consecuencias en el sector industrial, el nuevo presidente de la entidad fabril en la provincia, Ricardo Palacios, analizó que después de una abrupta caída durante el 2020, se nota una recuperación de los niveles de producción, pero que todavía no se han recobrado los números históricos, por lo que aclaró que no se puede hablar de un crecimiento. Sin embargo, dijo que entre los empresarios sanjuaninos hay mucha expectativa con los proyectos mineros en marcha, en particular con Josemaría.



El emprendimiento de cobre y oro ubicado en Iglesia está actualmente en proceso de aprobación de su declaración de impacto ambiental y una vez superado este trámite vendrá la construcción de la mina, con una inversión estimada en los 3.000 millones de dólares, que supondrán un vuelco en la economía provincial.



"La industria sanjuanina está apuntando todas sus naves al sector minero", dijo el dirigente. Y precisó que se están preparando para desarrollar bienes y servicios, para poder dar apoyo. Por ejemplo mencionó el sector metalúrgico, los servicios de mantenimiento, instalaciones eléctricas y por supuesto la construcción, que es demandante de una gran cantidad de insumos y de mano de obra también.



Opinó que "son los sectores que más se van a beneficiar con este crecimiento, una vez que se amplíe la actividad minera". Además de Josemaría, otros proyectos que concentran el interés son Hualilán y Pachón. En este último caso incluso sus directivos han anticipado que en los primeros meses del 2022 podría presentarse el informe de impacto ambiental.

Oro en bruto. El proyecto de cobre y oro Josemaría, cuya declaración de impacto ambiental todavía está en evaluación, es el gran horizonte para los industriales sanjuaninos, por el desarrollo de bienes y servicios que implicará la puesta en marcha de la futura mina.

"No sólo hay que pensar en el desarrollo de los proyectos mineros sino también en la actividad de exploración", dijo. Y recordó el caso de la falta de perforistas en la provincia, lo que ha provocado que hayan unido esfuerzos tanto el Gobierno provincial, a través de los ministerios de Minería y de Educación, y el sector privado, como las cámaras de perforistas y la minera, además de las empresas del sector, para lanzar un curso de capacitación de personal, que se dictará a partir del 2022.



"La industria está girando y apuntando todos sus cañones a poder abastecer al sector minero y a toda la actividad que se viene, ya sea en servicios o bienes", insistió.



Entre las actividades que están más cerca de volver a su ritmo normal, el presidente de la Unión Industrial de San Juan (UISJ) destacó el rubro textil. "Es un área que ya venía complicada, desde incluso antes de la pandemia, porque fue uno de los sectores más castigados desde la apertura de las importaciones. Pero este año viene creciendo".



Otro rubro que está teniendo un muy buen desempeño en la provincia es el químico, por efecto también del covid-19, porque todo lo que es la elaboración de desinfectantes y elementos de limpieza han tenido mucho uso para la prevención de los contagios. "Los productos del sector químico son ahora como de primera necesidad", dijo Palacios. Como contrapartida, un nicho de producción que está complicado es la producción de alimentos. "Está estancado y yo diría que hasta en baja", sostuvo el dirigente. Y aclaró que las razones son difíciles de detectar, por la mayor apertura de las distintas actividades.



Tomando como punto de partida datos de la Unión Industrial Argentina, el presidente dijo que San Juan ha recuperado empleos pospandemia, pero si la comparación se hace con años anteriores no se observa un crecimiento. "Estamos frente a un estancamiento y es lo que tenemos que modificar. Se sabía que en la etapa pospandemia la recuperación de la actividad industrial iba a ser más o menos rápida, pero no hay crecimiento. Sólo hay recuperación", expresó el dirigente.



Otra cuestión que les preocupa a los industriales sanjuaninos es la necesidad de avanzar en una reforma laboral. "Es un tema que venimos planteando porque en lo que es el empleo privado venimos viendo que hay un amesetamiento, que también se nota a nivel nacional. Entendemos que se tiene que dar un debate, es momento de generar un cambio porque existe la necesidad de generar empleo porque estamos estancados", concluyó Palacios.