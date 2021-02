Los dueños de posadas, hoteles y cabañas de departamentos turísticos sanjuaninos se aprestan a vivir un intenso movimiento para el fin de semana largo por la celebración de Carnaval, con muy buenos niveles de ocupación, lo que los ha sorprendido agradablemente luego de un año difícil por la pandemia. Concluyeron enero con buenas ventas y febrero arrancó con el pie derecho, al punto que para el fin de semana largo del 13 al 16 de febrero, las reservas de hospedajes están completas en los principales destinos turísticos. En Zonda, Calingasta (Barreal), Valle Fértil y Pocito no quedan lugares disponibles, según surgió de un relevamiento realizado ayer entre los presidentes de las cámaras turísticas y hospedajes. Sólo Jáchal e Iglesia reflejan una menor demanda de entre el 50 y 65%, y aún tienen cupos disponibles. Todos los prestadores consultados celebran el nivel de reservas que se han registrado y que se repiten las consultas telefónicas pidiendo que les avisen si llega a quedar algún lugar libre. En cuatro de los principales departamentos turísticos, actualmente la ocupación prevista es del 100%. Es el caso de Zonda, donde el 70% de los visitantes provienen de afuera de la provincia, principalmente de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, mientras el resto son sanjuaninos; aseguró Nora Cabrera, presidente de la Cámara de Turismo del departamento. "No quedan lugares disponibles en los hospedajes y todas las actividades están a pleno", aseguró la empresaria, propietaria de Cabañas de Angel. Agregó que los turistas han quedado "maravillados" con los servicios y actividades que ofrece San Juan: "nos han dicho que es la mezcla perfecta del Norte con el Sur del país, con mucha vegetación y los encantos de la precordillera". Cabrera agregó que hay muchas consultas incluso para Semana Santa, aunque con incertidumbre por eventuales cierres si llega una segunda ola de la pandemia. En el corazón de Villa Tacú, Valeria Rodríguez, desde Posada Calma, dijo que no queda un solo lugar para el fin de semana, el cual además de los feriados contiene al Día de los Enamorados el 14 (San Valentín), lo que atrae a muchas parejas a alojarse en ese sitio que no recibe niños. "Estamos sorprendidos por los registros de reservas y recibiremos varios visitantes extranjeros, de Estados Unidos, Rumania y Alemania, además de por supuesto los sanjuaninos", informó Rodríguez.

Los bellos paisajes de Barreal en Calingasta también están muy demandados. Ramón Ossa, presidente de la Cámara Empresarial de Calingasta; dijo que las posadas, apart y hospedajes están completos. ""Por ahí se produce alguna baja, por algún contacto estrecho o contagiado de Covid, pero en cuestión de minutos ya está tomado por otro pasajero, así que estamos muy contentos", aseguró. Dijo que allí llegarán solo el 10% de visitantes de afuera de la provincia, ya que las reservas fueron acaparadas por los sanjuaninos. Desde Valle Fértil, el empresario Rafael Muñoz indicó que todos los complejos del lugar están repletos, y que "es impresionante" la cantidad de consultas que hay. "Tengo dos complejos, y cada 5 minutos suenan los teléfonos pidiendo lugar", aseguró. Dijo que el 98% de visitantes son sanjuaninos y cree que el "efecto turismo interno" va a durar mucho tiempo porque la gente se siente más segura estando cerca de su hogar. ""Muchos prestadores de Valle Fértil hemos estado al borde de la quiebra, venimos de momentos muy difíciles y esto es un alivio. Rogamos a Dios que no se corte porque sabemos que estamos caminando sobre la cornisa", dijo. Marta Ovalles presidenta de la Cámara de Turismo de Pocito también informó que no queda lugar para hospedarse en ese departamento, pero consideró que es natural porque es temporada alta. Agregó que las bodegas y aceiteras de la zona se han preparado con innumerables propuestas de shows y cenas para el fin de semana. Los visitantes podrán consultar la oferta a través del celular ya que la cámara acaba de implementar el código QR con todos esos datos. Donde menor demanda se registra es en Jáchal e Iglesia. Daniel Paroli, presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, contó que Jáchal tiene un 50% de reservas, y que en Iglesia llega al 65%. Explicó que en este último lugar el máximo atractivo es el dique Cuesta del Viento, pero este año de sequía tiene muy bajo caudal y desalentó a una buena porción de surfistas y amantes de actividades náuticas que solían visitarlo.

Amplia oferta de actividades de ocio

El último fin de semana largo previo al inicio de clases se viene con un sinnúmero de actividades en todos los lugares turísticos. muchas con reserva previa por la pandemia. En Zonda habrá cabalgatas, bicicleteadas diurnas y nocturnas, visitas al parque Sarmiento y al dique. En Pocito, las bodegas han preparado cenas temáticas, con show -de burbujas, de flamenco, de carnaval, de San Valentín- y hay varias actividades en las aceiteras. En Calingasta también los prestadores ofrecen visitas al observatorio astronómico, cabalgatas, rafting o carrovelismo en Pampa del Leoncito. Lo imperdible allí es hacer trekking al arroyo Turquesa, ya sea en el día lo cual resulta un poco cansador, o bien con una noche durmiendo en la montaña.