En diciembre de 2019, con el último incremento que se aplicó en las tarifas de la luz en la provincia, la suba alcanzó el 15%, porque durante todo el 2020 los valores se han mantenido congelados. Ayer, en la audiencia pública remota de revisión tarifaria ordinaria la propuesta del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) fue que el incremento ronde el 6,5%, menos de la mitad de la cifra anterior. La decisión final será del directorio del organismo y se calcula que se conocerá en los próximos 10 días (y rondaría ese porcentaje), aunque recién podría entrar en vigencia en marzo, siguiendo las directivas del Gobierno nacional.

Durante la audiencia, que fue encabezada por Oscar Trad, a cargo de la presidencia del organismo, junto al vocal, Roberto Ferrero, Energía San Juan había solicitado una suba del 12,7%, para lo cual dio una serie de argumentos como el aumento de los costos de los materiales, los salarios de los empleados y del nivel gerencial y el índice de incobrabilidad, pero el planteo no prosperará a la luz de la suba que desde el EPRE evalúan conceder. La otra empresa que presta el servicio, en este caso sólo en Caucete, la Distribuidora Eléctrica de Caucete SA (DECSA), hizo un pedido similar.

Pero cualquier decisión que tome el ente de control quedará en stand by. Es porque las tarifas actuales tuvieron vigencia hasta el 22 de enero pasado, pero cuando se disponga el incremento, hay una postura del Gobierno nacional de no aplicar aumentos, al menos hasta marzo. En ese caso, la diferencia deberá ser soportada por la administración provincial. Y no será la primera vez que ocurra porque incluso existe un Fondo de Contención Tarifaria al que van a parar, por ejemplo, las multas que el EPRE les aplica a las distribuidoras Energía San Juan y DECSA.

A la hora de los planteos de las distintas entidades que pidieron participar, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, sugirió poner en marcha tarifas especiales para el verano, por las altas temperaturas en San Juan, mientras que la Defensoría del Pueblo pidió morigerar el incremento por la situación económica. Desde la Mesa de la Productividad solicitaron no "seguir castigando al sector productivo para evitar pérdida de puestos de trabajo".



Situación

El convencimiento que existe en el sector energético a nivel nacional es que el precio de los servicios de energía eléctrica y gas, si aumentan, lo harán en un dígito, a partir del 15 de marzo, según publicaron días atrás medios nacionales.

Último

15 Fue el último porcentaje de incremento en las tarifas de la luz, determinado en el 2019. Durante el 2020 no hubo incrementos y se espera a ver qué pasa ahora.