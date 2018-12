La mayoría de las municipalidades ya redujeron parte de los tributos que gravan el riego agrícola en los meses de noviembre y diciembre de este año, con lo cual los productores van a pagar una boleta de consumo de energía menor, al menos por dos meses. Las facturas llegarán con vencimientos a partir de enero de 2019, y los productores ya están festejando el alivio que esto significará. En cambio desde otros sectores como la industria, minería, construcción y exportadores seguirán insistiendo con reuniones con los jefes municipales para ser también incluidos el año próximo (ver aparte). Hay 13 comunas (ver infografía) que a través de ordenanzas redujeron entre 50 y 80% la contribución municipal que cobran por el uso de espacio aéreo, mientras que otras tres directamente eximieron del pago. De las tres que quedan, Valle Fértil no cobra esas tasas a la producción, Chimbas tiene la ordenanza en la comisión del Concejo Deliberante y Rawson no la aplicó.

Según informó Gerardo Torrent, subsecretario de Hacienda de la provincia, con la rebaja aplicada los municipios resignan entre 50 y 60 millones de pesos. En la instrumentación de la rebaja intervino el Ministerio de Hacienda, tal como se acordó en una reunión que mantuvieron los intendentes a principios de noviembre con el Gobernador. Uñac les pidió a los jefes comunales que rebajara la carga tributaria, luego de que acudieran por ese auxilio una veintena de cámaras de la agroindustria que hicieron conocer la asfixia que sufren porque las tasas municipales están atadas a un porcentaje del consumo eléctrico, en momentos donde los precios de la tarifa eléctrica subieron de forma exorbitante durante el 2018. "Esta rebaja lograda significa entre un 12% y un 18% de la boleta de luz", explicó ayer el presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos. Por ejemplo, en una boleta real de un productor de 25 de Mayo, que usa un pozo de agua y que tiene un importe total de 96.000 pesos en un mes, al aplicarse una reducción del 80% ahora recibirá un descuento de 6.000 pesos. "Debemos seguir insistiendo para que esto siga el año que viene, pero con este adelanto, cambia la cara de la gente", celebró Ramos. Según informó Torrent, los municipios se han comprometido el año que viene a analizar sector por sector ""para ver en cuánto se puede tender a la baja". El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, celebró la decisión adoptada por la mayoría de los intendentes. "Todo esfuerzo que hagan los municipios en pos de mejorar las condiciones de competitividad y productividad de la producción es visto satisfactoriamente por este gobierno que apoya la producción", expresó. Agregó que son medidas que coinciden con la política tributaria provincial, y sostuvo que en el 2019 los municipios van a tener más recursos disponibles, debido a la nueva ley de coparticipación.

En los últimos tres años aumentaron las tasas municipales hasta 1.600 por ciento.

El reclamo sigue en el 2019

La denominada "Mesa de la productividad" que reúne a todas las cámaras y asociaciones del agro y la industria sanjuanina continuarán insistiendo con los reclamos por la reducción permanente de la tasa a todas las actividades productivas. Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial de San Juan, dijo que por empezar, las cámaras que agrupan a los sectores que no han resultado beneficiados ahora con la rebaja de la carga tributaria -la Cámara de la Construcción, la Cámara Minera y la Cámara de Comercio Exterior, además de la industria- están enviando notas pidiendo reuniones con los intendentes. ""Queremos hacer entender a las municipalidades, que el que nos cobren las tasas y contribuciones municipales en función de la energía que consumimos, que es lo que más ha subido en el país, no es justo y no corresponde. Les estamos insistiendo en que revean la forma en que cobran estas tasas para que muchas industrias y empresas que están teniendo dificultades no sean castigadas", dijo Goransky. El resto de entidades agrícolas acompañarán este reclamo.