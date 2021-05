Una de las consecuencias de la decisión del Gobierno nacional de aplicar restricciones a las importaciones como medida última para cuidar las reservas ha sido el freno a la llegada de insumos para el agro sanjuanino, en este caso de cintas para riego. Al punto que, desde la Cámara de Productores Agrícolas (CPA) advirtieron que están en riesgo unas 5.000 ha de cultivos como hortalizas y verduras de hoja, que son de esta época, y del tomate para industria, que se aprestan en un tiempo más a empezar a preparar.



Sergio Menú, titular de la entidad, dijo que además de la fuerte suba de precios en dólares de este insumo, que se utiliza en el sistema de riego por goteo, no consiguen la cantidad suficiente para satisfacer la alta demanda entre los productores.



"Estamos muy preocupados porque no vemos una solución", advirtió el dirigente, quien aclaró que las autoridades provinciales están al tanto de la situación, pero los supera, porque el arreglo depende del Gobierno nacional. Incluso en su reciente visita a San Juan del ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, le fue comunicado el problema.



Por el sarro que trae el agua, las cintas para el riego se deben reemplazar prácticamente todos los años, pero en el 2021 no hay suficientes. Y con la crisis hídrica reinante en la provincia no tienen otro modo de poder regar los cultivos.



Mena calculó que en San Juan para esta temporada habrá unas 3.000 ha de tomate para industria y otras 2.000 ha entre verduras y hortalizas como ajo, cebolla, lechugas, acelgas y espinacas. Pero es imposible conseguir entre los proveedores cintas de riego suficientes.



En febrero compraron los rollos, de entre 3.000 y 4.000 metros, a 111 dólares más IVA, pero ahora les piden 190 dólares más IVA, cuando consiguen alguno.



Javier Chadwick, propietario de TodoRiego, que es fabricante e importador de equipos de riego, confirmó que hay "serias" dificultades para que los autoricen a importar este material, y que las fábricas argentinas, como la suya, no dan abasto para contener la fuerte demanda, porque no sólo productores de San Juan las piden sino también de muchas provincias argentinas.



El empresario dijo que los principales países fabricantes de cintas son Israel, Italia y Brasil y que el valor del rollo en el mercado internacional oscila entre los 180 y los 220 dólares. "Si la situación no se flexibiliza va a ser complicado este año", advirtió. Y dijo que en su fábrica, con la pandemia, tampoco alcanzan a satisfacer la fuerte demanda que tienen.



Osvaldo Recio, de la Sociedad de Chacareros Temporarios, también habló de la preocupación de ese sector por la falta de este insumo y sostuvo que tampoco consiguen material suficiente en el mercado local o entre los importadores. Sólo entre los asociados a la Cámara de Productores Agrícolas necesitan unos 20.000 rollos por año.

Más problemas en el agro

El faltante de cintas de riego no es el único insumo con el que están pelando los productores sanjuaninos sino que, también por las trabas que viene imponiendo el Gobierno nacional para el ingreso de artículos importados también se encuentran los fertilizantes y agroquímicos que también necesitan en el campo local.



También han advertido de esta situación a las autoridades del Gobierno local, pero el problema es que todo depende de las autoridades nacionales. Y la política, por ahora, es tratar de mantener la balanza equilibrada y que no salgan divisas al exterior.