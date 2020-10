Nota de areadelvino.com

El área en desarrollo de Innovación de la UNCUYO en conjunto con la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado, la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Fundación Universidad Nacional de Cuyo y el apoyo del Banco Supervielle realizaron hoy 22 de octubre la conferencia inaugural donde del “PROGRAMA DE INNOVACIÓN DE LA INDUSTRIA VITÍVINICOLA”.

La conferencia titulada “La Innovación como motor de crecimiento y agregado de valor” contó con las exposiciones de Olga Francés, gerente de la Fundación Parque Tecnológico de Alicante (España), experta universitaria en Gestión de la Innovación e Iniciativas Emprendedoras de Base Tecnológica de Universidad Nacional de Educación a Distancia y Guillermo Beuchat, experto internacional en Estrategia y Gestión de la Innovación y Transformación Digital, Máster en Innovación de la Universidad de Barcelona, diplomado en Administración de Empresas ESAE, Universidad Católica de Chile e Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile.

En los últimos dos años la Universidad ha trabajado para generar un acuerdo de cooperación con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y ha logrado el apoyo del Banco Supervielle para dar los primeros pasos y poner en marcha un ambicioso programa tendiente a crear un área de innovación en la casa de altos estudios como tienen las más modernas y prestigiosas universidades de todo el mundo.

Con el programa para la industria del vino se busca desarrollar un ecosistema de innovación sectorial dentro del ecosistema vitivinícola argentino. El programa está destinado a empresas del sector dispuestas a asumir y apoyar capacidades de innovación en sus organizaciones. Al programa, con un cupo máximo de diez organizaciones, accederán a un modelo dirigido por una consultora internacional con una trayectoria mayor a veinte años en el desarrollo de management de innovación empresarial.

A esta iniciativa se ha sumado Wines of Argentina que participará como organización y pretende generar una fuerte innovación en la promoción del vino argentino en el mundo.

A nivel de contenidos, el programa de innovación se encuentra organizado en tres etapas: Setup, Tracción y Aceleración, los cuales se desarrollarán durante los nueve meses de extensión del proyecto cuyo inicio de actividades está previsto para el próximo 29 de octubre. Se espera que las empresas participantes, mediante un aprendizaje colaborativo, generen y potencien las bases para una transformación cultural con perspectiva innovadora.

El SETUP es el tramo inicial, de dos meses de duración. Se trabajarán en conceptos básicos para la formulación de la estrategia y la implementación de IMO (Innovation Management Office). Se abordarán aspectos relacionados con tipos de diagnóstico, modelos de gobernanza, sistemas de métricas, modelos de gestión de recursos, entre otros.

La segunda etapa denominada como TRACCIÓN se implementará durante tres meses. Se pondrán en ejecución capacitaciones internas a los embajadores de innovación de cada empresa participante. También se pretende establecer el primer desafío sinérgico de innovación, orientado a instalar el proceso de transformación cultural.

La última parte recibe el nombre de ACELERACIÓN, constituida por una extensión de cuatro meses. El objetivo es la definición y el desarrollo del desafío de innovación propio de cada empresa. Además, se trabajará en torno al ordenamiento metodológico para la incubación y aceleración de ideas. Al cierre del programa se realiza una planificación en cada empresa para asegurar la continuidad del proceso.

El costo del programa es de U$S 6.800, al tipo de cambio oficial y puede financiarse pagando U$S 2.000 de matrícula y 6 cuotas mensuales de U$S 800.

Las empresas interesadas en participar de este programa podrán realizar su preinscripción en el siguiente link https://forms.gle/Smr5pdwyW7ADEFJz7