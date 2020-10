El adelanto de que para la próxima vendimia se cambiará el método para estimar la cosecha de uvas causó malestar en una parte del sector vitivinícola de San Juan, que se sintió desairado al no haberse convocado a entidades sanjuaninas al anuncio de conformación de la mesa multisectorial que de ahora en adelante hará el pronóstico vitivinícola, mientras que sí estuvieron las mendocinas. Ayer salieron a quejarse desde la Cámara Vitivinícola que reúne a las bodegas trasladistas bajo el mando de Ángel Leotta, y desde la Federación de Viñateros, que conduce Eduardo Garcés. Con el transcurrir de las horas, y cuando el descontento se hacía más evidente, el vicepresidente del INV, Hugo Carmona, salió a calmar los ánimos al indicar que se trató de un malentendido y que el sector privado local sí formará parte de la mesa en cuestión para elaborar el pronóstico, y que serán convocados próximamente. ""La viodeoconferencia de ayer fue una presentación con el sector público, es decir, el ministro de Agricultura, Luis Basterra; el presidente del INV, los gobiernos provinciales, el INTA, INTI y las universidades. Ahora vamos a convocar al sector privado, y las entidades sanjuaninas junto a las de todo el país estarán invitadas", señaló Carmona. Las entidades locales salieron a chillar porque en esa videoconferencia participaron también referentes del sector privado como son Fecovita, de Bodegas de Argentina, de la Asociación Productores Zona Este Mendoza y de la Unión Vitivinícola Argentina, entre otros. ""Ninguna entidad privada sanjuanina estuvo en esa videoconferencia y eso no cayó bien. En fin, habrán interpretado las autoridades provinciales y/o nacionales que no estamos a la altura para desempeñar una función de esta naturaleza", dijo Leotta sin ocultar el resentimiento. También cuestionó la participación de Bodegas de Argentina "que ya han demostrado ser bajistas". El dirigente, ex presidente de la Coviar, redobló la apuesta y dijo que la Cámara Vitivinícola saldrá a hacer su propio pronóstico. ""Con nuestros equipos y también vamos a contratar ingenieros agrónomos y enólogos, la próxima vendimia haremos nuestro propio pronóstico. Cada uno trabajará en función de una metodología y un sistema diferente, y después cotejaremos los resultados finales a ver si están acordes o no a la situación", desafió. Otro que cuestionó el desaire fue Garcés, quien dijo "ni se acordaron de nosotros". Luego disparó que ""pusieron al zorro a cuidar las gallinas", en alusión a la entidad que nuclea a grandes bodegas. Históricamente el grupo viñatero acusa a la entidad de presionar para pronosticar altos volúmenes de cosecha, y así bajar el precio que se paga al productor por el kilo de uva. ""Es bueno que le den participación a todos, pero fijate que en el anuncio, productores son pocos o ninguno; y las cámaras de bodegas están todas", dijo. Agregó que la pelea siempre fue con las grandes bodegas, y recordó que la vendimia pasada, cuando se sabía de una merma del 20% al 25% en la cosecha, el encargado de fincas del principal grupo elaborador argentino dijo que venía una cosecha normal. El informe de pronóstico de cosecha es de suma importancia y es esperado anualmente para que los sectores hagan sus proyecciones de negocios. Hasta ahora siempre lo hizo el INV, ahora también contarán con la participación privada y de universidades para aprovechar tecnologías y mejorar las conclusiones (ver claves). El resto de sectores se mostró complacido de que se introduzcan esos cambios y restaron importancia a la descortesía, confiando en que serán convocados. ""Es lo mejor que han hecho en los últimos 10 años", dijo José Molina, desde Caprovit (uva de mesa), quien descartó que todas las entidades locales serán invitadas a la mesa en cuestión. Instó a hacer una estimación de cantidades de racimos por variedad y por destino, y pronto, par principios de noviembre, ""como hacían los exportadores de uvas".

""No estamos molestos por no haber estado, creo que nos van a invitar. Nos parece bien que se haga un pronóstico multisectorial para terminar con las dudas de cada año", dijo Juan José Ramos, líder de Viñateros Independientes, y aportó que deberá tener diferenciación varietal. Pablo Martín, desde la Mesa Vitivinícola, también celebró la medida ""para que los pronósticos sean lo más acertados posibles, y estén consensuados por todos, ya que nos sirven para la toma de decisiones".

>> Lo que se planea hacer

Mayor participación

Se comenzará a trabajar en el desarrollo de una nueva herramienta que brinde más precisión y una mirada integradora sobre la estimación de cosecha de uvas. Esta tarea que hasta ahora hacía el INV se amplía a instituciones públicas y privadas que sumen aportes y tecnología.

La superficie

Actualmente, para realizar cada estimación de cosecha el Instituto Nacional de Vitivinicultura toma muestras de 900 parcelas que corresponden a 16.000 hectáreas en el país. Este número representa sólo el 7,5% del total de la superficie de vid y se buscará ampliarlo.

Más hectáreas

La propuesta ahora es mejorar la metodología que desarrollaba el INV incorporando tecnología que permita aumentar el número de hectáreas a relevar. También se sumarán las estimaciones que cada entidad participante del sector privado y público aporte para mejorar el número estimado.