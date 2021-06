Este lunes a las 24 horas vence el plazo para la inscripción al programa "Proteger Empleo San Juan" que otorgará una asistencia a modo de subsidio de entre $15.000 a $22.000 durante durante 4 meses a empleados registrados y monotributistas que se han visto golpeados por la pandemia. Hasta el viernes, ya se habían anotado 6500 interesados, el 43% de los cálculos oficiales cuando se lanzo esta ayuda al empleo a fines de mayo, los cuales suman poco más de $ 107 millones de subsidio para julio y unos $ 429 millones durante los 4 meses de vigencia del programa. Mediante este programa, el gobierno provincial se propuso como objetivo alcanzar a unos 10.000 empleados en relación de dependencia, lo que impacta en alrededor de 1.200 empresas sanjuaninas, y unos 5.000 monotributistas y autónomos, para lo cual destinó un total de $1.000 millones.

Eduardo Danna, titular de la Agencia Calidad San Juan, recordó que la oportunidad para acceder al beneficio entró en cuenta regresiva ya que el martes a las cero horas se caerá la página oficial y no será posible anotarse. Agregó que hasta este momento no esta previsto reanudar las inscripciones el mes próximo. El funcionario informó que los datos preliminares de 6.500 personas se van a incrementar notablemente porque desde el viernes a la tarde han continuado entrando solicitudes que aún no han sido procesadas.

El mayor número de inscriptos provienen del sector Comercio minorista no esencial, seguido por el grupo de "Monotributistas", mientras que le tercer puesto lo tienen el sector Turismo. ""El espectro de anotados es muy diverso. Hay comercios grandes, medianos y chicos. Los monotributistas que tienen dos o tres empleados, o también los que no tienen empleados. Y en el rubro turístico están tanto los grandes hoteles urbanos con un centenar de empleados, hasta los mas chicos con tres", explicó Danna. El funcionario agregó que a medida que se han ido procesando las solicitudes se han ido fiscalizando, dando el alta y confeccionando las planillas de cobro, por lo cual se dará inició al pago del subsidio en los primeros días de julio. "Entre el 1 y el 4 de julio cobrarán los anotados en los primeros quince días, que son unos 2.000 beneficiarios, y los que los que entraron después del 15 cobrarán del 5 al 10 de julio", aseguró. ""El pago se efectivizará en función de la verificación y el objetivo es terminarlo el 10 de julio a todos", dijo. La Agencia informará vía mail al monotributista o a la empresa que inicio el trámite, la fecha exacta en que se produzca el pago al empleado.

LOS REQUISITOS

El trámite debe iniciarse en www.protegerempleosanjuan.com.ar y al momento de anotarse se requerirán datos del empleador y los siguientes requisitos:

* Sociedades: Constancia de Inscripción AFIP. Si es Responsable Inscripto, deberá presentar estatuto y acreditar acta de directorio que lo habilite como apoderado. F.931 de febrero, marzo, abril y mayo

* Monotributistas: Constancia Inscripción AFIP. F.931 de febrero, marzo, abril y mayo

En ambos casos deberá presentar una declaración jurada firmada por los empleados (si los tiene) en la que conste que el subsidio que están recibiendo es parte del sueldo percibido.

* Datos del empleado: Acta temprana de cada empleado con fecha actualizada al mes de presentación. Documento y CBU de cada empleado (emitido por homebanking). En los siguientes meses solo deberán presentar el alta temprana de cada empleado y el F.931 actualizado.



Fondos disponibles

1000 millones de pesos destinó el gobierno para el programa Proteger Empleo a privados, y pagar un subsidio por 4 meses.

Los beneficios

El plan beneficiará a comercios minoristas, gastronomía, transporte escolar o turístico, salones de eventos, hotelería urbana, actividades culturales, servicios turísticos, agencias de viajes. Se otorgará $15.000 por empleado registrado, mientras que al rubro Turismo se otorgará $22.000.