Situación. A pesar de las fuertes subas en el valor de los combustibles, las petroleras insisten con que los precios siguen atrasados y exigen nuevo ajustes.

Tras la decisión de las petroleras de restringir los envíos regulares de naftas a las estaciones de servicio con el argumento de que siguen atrasados los precios y la indefinición del Gobierno nacional frente a la situación, desde la Cámara de Expendedores de Combustibles advirtieron que si no se normalizan los envíos deberán empezar a vender con cupos para asegurar que toda la población pueda contar con alguna reserva para circular en sus vehículos. "Hasta ahora no hay problemas de desabastecimiento en San Juan, pero no lo podemos garantizar para los próximos días", dijo ayer Analía Salguero, titular de la entidad.



No es la primera vez en lo que va de julio que se habla de problemas de abastecimiento. Al comienzo del receso escolar de invierno, que incluyó un fin de semana largo por el feriado del 9 de julio y cuando se preveía un fuerte movimiento vehicular, ya Salguero advirtió que "no se puede asegurar que vaya a haber suficiente combustible". El problema no llegó a mayores y todos los usuarios pudieron cargar sus tanques sin restricciones. Pero, con el paso de los días, el problema, lejos de solucionarse, parece haberse agravado y desde la Cámara de Expendedores sostienen que si la cuestión de desabastecimiento no se soluciona no les quedará otra que establecer cupos, en pesos o en litros, por vehículo. Todavía no se ha definido la modalidad de la medida, pero lo que está claro es que si se implementa la advertencia no se podrá llenar el tanque ante cualquier eventualidad. "Queremos que se asegure que todos tengan algo de nafta", dijo Salguero. En el caso del campo la mayor demanda es de gasoil para los tractores.



Luego de la última devaluación y disparada del dólar y a pesar de los sucesivos incrementos en el año, en el sector de las petroleras hablan de que los combustibles líquidos todavía registran un atraso del orden del 30%. Frente a la situación y para no trabajar a pérdida han empezado a retacear el abastecimiento, sobre todo a las llamadas estaciones de servicio blancas, es decir que no comercializan una marca en especial.



Desde el Gobierno nacional, el nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, aseguró que "no hay ninguna razón para que falte combustible". Y habló de que hay "algunas empresas que se acostumbraron a un sistema y a un método y no quieren competir".



En la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha), Carlos Gold habló de que las petroleras "limitan la entrega para que esta rentabilidad negativa no se incremente".



Según Salguero, los problemas más graves de abastecimiento se están dando en las provincias de Jujuy, Mendoza y Córdoba e insistió con en "San Juan todavía no tenemos problemas, pero no sabemos qué va a pasar en los próximos días". El fuerte temor es que el desabastecimiento se profundice.



La empresaria explicó que las reservas que tiene cualquier estación de servicio, incluidas las de la provincia, alcanzan para las ventas durante 48 horas, pero si no hay recarga de combustibles líquidos el problema se va a notar en el corto plazo.



"Estamos en contacto permanente con las estaciones de servicio de la provincia y todavía no hay faltante", dijo.



En lo que va del año, el valor de los combustibles ha registrado un incremento del orden del 24% en promedio. La última suba fue en la primera semana de julio, cuando la petrolera YPF aplicó un incremento del 1%, que luego salieron a imitar el resto de las compañías. Una semana antes el retoque de los valores había sido del 5% en promedio. En la actualidad, la nafta súper está en la provincia a 31,35 pesos en promedio el litro y el gasoil a 27,18 pesos. No obstante, las petroleras insisten con que por el aumento del precio internacional del barril de petróleo, que se cotiza en dólares, los valores de los combustibles líquidos siguen atrasados y por eso presionan para que haya nuevos ajustes.



Por el problema de los precios, directivos de la Cecha mantuvieron días atrás una reunión con el ministro Iguacel en la que el funcionario nacional tomó nota de la situación y se comprometió a analizar vías de solución, que todavía no han llegado.



Habilitadas

83

Es la cantidad de estaciones de servicio que hay en funcionamiento en la provincia, de las cuelas 30 son duales, es decir que expenden naftas y GNC en forma simultánea.

Hay dos nuevos centros de venta



A pesar de las dificultades en el sector y de la mano del fuerte crecimiento del parque automotor en la provincia y para lograr mayores volúmenes de ventas en la comercialización para obtener más ganancias, hay dos nuevas estaciones de servicio en marcha. La primera es del empresario Daniel Pérez, que reabrió la atención al público en la tradicional Esquina Colorada, en Rivadavia. La otra, de Alejandro Martín, está ultimando los detalles para empezar a funcionar en la intersección de Dr. Ortega y Vidart, junta a la que ya tiene el comerciante destinada a la venta de Gas Natural Comprimido (GNC).



Según datos de la cámara del sector, hasta el 2007 había en San Juan 96 estaciones de servicio, pero la crisis del sector y la caída de las ventas provocó que a comienzos de este año hubiera 81 puntos de venta, más una nueva que abrió en abril en la Villa de Calingasta. La última hasta ahora es la de Martín.