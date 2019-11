A partir de este 1 de noviembre, la operatoria con tarjetas en el extranjero sólo se puede realizar por un monto máximo de 50 dólares de adelanto de efectivo por operación. Esto, tras una nueva disposición del Banco Central, que ya había impuesto el límite mensual de compra de hasta 200 dólares por homebanking.

A continuación, las cinco claves a tener en cuenta quienes viajen al exterior durante la vigencia del nuevo cepo al dólar.

1. ¿Qué pasa si pago con tarjeta en el exterior?

Todo sigue con normalidad. En el anterior cepo dispuesto por Cristina Fernández de Kirchner, el recargo por compras al exterior llegaba al 35%. Actualmente, las compras, tanto en débito como crédito, pueden realizarse normalmente, sin recargos ni restricciones.

Tampoco hay límites a los pagos en dólares con tarjeta de crédito, incluso por montos de más de 200 dólares, así como en la cantidad de operaciones diarias que los individuos pueden hacer por día.

2. ¿Puedo retirar dólares de mis cuentas?

Si tenés dólares en tu cuenta en dólares, podés retirar sin límites porque ya los has comprado. Pero si querés hacerlo desde su cuenta en pesos, podés retirar hasta 200 dólares por mes, porque se equipara el movimiento a una compra de divisas.

3. ¿Cuál es límite de adelanto en efectivo?

La nueva norma no impide los adelantos de efectivo en cajeros del exterior.

La extracción desde cajeros automáticos con tarjeta de débito ya estaba bloqueada si se hacía con débito a una cuenta en pesos. Pero quedaba la alternativa de usar la tarjeta de crédito, en lo que se conoce como un "adelanto de efectivo".

El BCRA estableció en 50 dólares el monto máximo por operación que podrán otorgar las entidades financieras y otras emisoras de tarjetas de crédito locales como adelantos en efectivo a los tarjetahabientes en el exterior.

Según informó El Cronista se pueden hacer tantos como se desee, por el monto final que se desee. Pero cada extracción individual tendrá un tope de US$ 50, lo que obliga a hacer varias extracciones para sumar montos importantes.

4. En Argentina, ¿puedo comprar 300 dólares?

No. Si se hace el uso de la compra de 200 dólares por homebanking, no se pueden comprar 100 por ventanilla. Es uno u otro. No son acumulativos.

5. Si tengo cuentas en varios bancos, ¿puedo sacar en todos?

No, el límite de 200 dólares es para el conjunto de bancos. Es decir, es por persona.

Fuente: Los Andes