El 27 de mayo de 2011 se inauguró oficialmente la mina de oro Casposo en Calingasta y se convirtió en la tercera mina de oro sanjuanina en producir a escala comercial.

La compañía minera Austral Gold informó ayer que decidió detener de inmediato la actividad en la mina de oro y plata Casposo, ubicada en Calingasta, lo que producirá un fuerte conflicto económico y social en ese departamento donde hay 205 trabajadores en forma directa que dependen de esa actividad. La empresa informó que sólo permanecerán 12 para el mantenimiento de la infraestructura. El ministro de Minería, Alberto Hensel, adelantó ayer que en el Gobierno se manejan diferentes alternativas laborales para tratar de reubicar al personal: las obras de construcción del dique Tambolar, que tiene previsto iniciar dentro de 45 días; y la construcción de viviendas en Calingasta a través del IPV son las más relevantes. Pero además hay probabilidades en la futura construcción de un parque solar que una compañía subsidiaria de Austral Gold quieren levantar en los alrededores de la mina. ‘Se va a intentar contrarrestar cualquier impacto con esas alternativas’’, dijo ayer Hensel. El funcionario agregó que ordenó enviar una inspección para verificar el personal mínimo que tiene que quedar, ya que la empresa no puede decidir unilateralmente el número de trabajadores. ‘’Hay cuestiones de seguridad por las que velar. Aún no es seguro que queden sólo 12 trabajadores’’, dijo el ministro, y agregó que todos los empleados que han quedado desvinculados serán indemnizados. Hasta el cierre de esta edición no fue posible contactar a Iván Malla, secretario general del sindicato AOMA, quien anoche se encontraba reunido con los trabajadores en la mina.

Las causas

De acuerdo a lo informado por la empresa en un comunicado y por el Ministerio de Minería, Austral Gold decidió colocar ‘temporalmente la mina en la fase de cuidado y mantenimiento desde abril de 2019’’, debido a que el precio internacional de la plata cayó por debajo de lo presupuestado y porque la producción de metales en el 2018 y 2019 es inferior a la esperada. Desde el ministerio agregaron que a esto se sumaron como determinantes la vuelta de retenciones aplicada por la Nación, como también el encarecimiento de la financiación por las altas tasas de interés reinantes. ‘’Ahora Austral planea detener la explotación para concentrar los fondos en exploración’’, explicó Hensel. Casposo ya había sufrido en en el 2016 una paralización de operaciones -con despidos e indemnizaciones- hasta que el inversor argentino Eduardo Elsztain ingresó al negocio, inyectó fondos y se reanudó la producción.



Ahora la compañía anunció que los costos de colocar la mina en mantenimiento se estiman en unos 3 millones de dólares, a los que se sumarán otros 2 millones de dólares en concepto de indemnizaciones y resarcimientos a unos 20 empleados y a 50 contratistas.

Proyecto

Austral informó que planea aumentar las actividades de exploración en Casposo y que también está analizando la posibilidad de constituirse en un centro de procesamiento central y de servicio de tratamiento para procesar mineral de terceros, es decir, de yacimientos cercanos.