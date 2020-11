El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró hoy que el Gobierno no permitirá “aumentos muy significativos” de los precios de productos alimenticios, de higiene y en supermercados porque el país viene “de una crisis muy importante y hay que ser cuidadosos”, al referirse a la programa Precios Máximos.



"Estamos negociando”, indicó el ministro al aludir a las tratativas con las cámaras de alimentos, de higiene y seguridad y de supermercados para definir cómo continuará el programa que fija topes en los precios de distintos productos industriales comercializados en supermercados y comercios de proximidad.



Precios Máximos se inició el 19 de marzo de este año, a partir de una resolución que congeló los valores de unos 300 productos y obligó a retrotraerlos al 6 de marzo, aunque en julio y en setiembre se autorizaron aumentos entre 2% y 6%, respectivamente.



Ayer, fuentes de la Secretaría de Comercio Interior indicaron a Télam que se desactivará el programa Precios Máximos y se reforzará el de Precios Cuidados, "pero de manera progresiva, consensuada y ordenada. Se van a deslistar de a poco los productos de Precios Máximos, y no se van a poder aplicar aumentos importantes", precisaron.



En declaraciones a Radio Con Vos, Kulfas también destacó que “la economía se está recuperando en forma sostenida, aunque heterogénea; hay sectores produciendo por encima de la situación prepandemia, la industria está produciendo por encima del año pasado”.



“Esta reactivación se debe dar con la recuperación de ingresos y salarios” por lo que “estamos generando incentivos y trabajando en programas de reactivación, la construcción es clave en esta línea”, agregó el titular de la cartera productiva.



El ministro dijo esperar que "2021 sea un año de fuerte reactivación económica y con un escenario positivo y de recuperación del mercado interno, la inversión va a aparecer”.



“El IFE y el ATP fueron pensados para la emergencia en pandemia; esperamos que el primero sea absorbido por otros programas sociales o por empleo nuevo y el segundo continúa hasta fin de año en sectores críticos como el turismo”.



Por último, Kulfas sostuvo que “Argentina necesita un acuerdo económico y social con trabajadores y empresarios, teniendo en claro que hay un Estado que dirige y conduce ese proceso, que no le da lo mismo la especulación, que va a tener un plan de desarrollo agroindustrial a largo plazo, que tiene política industrial”.