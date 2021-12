Probablemente hayas oído hablar de la ejecución de un nodo Bitcoin y te hayas preguntado en qué consiste esta tarea. Como ya debes saber, un nodo de Bitcoin se refiere a un ordenador que ejecuta una implementación de Bitcoin. Esto significa que almacena una copia de toda la cadena de bloques (Blockchain) de Bitcoin.

El propósito de un nodo de Bitcoin es principalmente validar cada transacción o bloque antes de su adición a la cadena de bloques. Así, un nodo Bitcoin funciona como un árbitro para la red Bitcoin, haciendo cumplir y estableciendo reglas sobre bloques y transacciones Bitcoin válidas e inválidas.

Ejecutar un nodo Bitcoin no tiene recompensas monetarias. Sin embargo, puedes disfrutar de beneficios intangibles si ejecutas un nodo completo. Por ejemplo, ejecutar un nodo Bitcoin aumenta la seguridad de las transacciones. Y esto es particularmente esencial cuando se realizan varias transacciones de Bitcoin cada día. Además, ejecutar un nodo completo contribuye a la seguridad general de la red Bitcoin. Cuando un nodo completo descarga todos los detalles de la transacción, obtiene la información más importante y más reciente sobre los datos de la cadena de bloques de Bitcoin.

Para un inversor en criptomonedas, un nodo completo de Bitcoin sirve para dos propósitos principales. Supervisa la seguridad y la salud de la cadena de bloques al tiempo que valida la exactitud de las transacciones. Monitorizar la salud de la Blockchain de Bitcoin es esencial porque influye directamente en el precio de esta moneda virtual.

El número actual de nodos de Bitcoin

Dado que la gente puede gestionar nodos de Bitcoin de forma privada, no existe una técnica única y definitiva para contar su número. Esencialmente, alguien puede dirigir un nodo, recogiendo transacciones y bloques sin revelar su existencia a la red. Además, un nodo de Bitcoin abandona y vuelve a unirse a la red de criptomonedas a voluntad. Sin embargo, algunos expertos afirman que la red cuenta con más de 47.000 nodos Bitcoin operativos.

Ejecutar un nodo de Bitcoin es más como un acto de egoísmo que para contribuir al “bien común”. Cuando diriges un nodo de Bitcoin, refuerzas la seguridad y mejoras tu privacidad. Además, gestionar un nodo te permite demostrar que nadie manipula la red ni cambia las reglas.

Beneficios de seguridad y privacidad

Crear transacciones con tu nodo Bitcoin puede mejorar la seguridad eliminando o reduciendo la necesidad de exponer las claves privadas. Bitcoin Core, una implementación estándar del nodo Bitcoin, te permite crear transacciones sin firmar. Así, puedes utilizar un monedero diferente para firmar la transacción.

Y puedes desconectar el monedero de Internet por completo. Después de firmar la transacción, puedes difundirla usando tu nodo Bitcoin. De esta manera, puedes aumentar la seguridad manteniendo las claves privadas separadas de las conexiones externas.

Además, ejecutar un nodo Bitcoin te permite completar y difundir transacciones desde él, evitando así servicios que puedan comprometer la información personal. Un nodo elimina el uso de un explorador de bloques para verificar el estado de una transacción. Un explorador de bloques permite a un tercero rastrear el historial de transacciones y vincularlo a una dirección IP. Por lo tanto, puedes filtrar los detalles de la ubicación física, el saldo de Bitcoin y las contrapartes financieras. Ejecutar un nodo Bitcoin puede ayudarte a evitar estos problemas.

Palabras finales

Cuando no diriges un nodo de Bitcoin, tienes dificultades para asegurar que cada bloque y transacción es válida y honesta. Además, no tienes una garantía fiable de que el mundo no tendrá más de 21 millones de Bitcoins. Es más, tu única opción es confiar en un explorador de bloques que podría proporcionar información falsa o defectuosa. No tienes que depender de un explorador de bloques, un proveedor de monederos o un corredor de bolsa cuando ejecutas un nodo Bitcoin. En su lugar, el nodo mantiene una cadena de bloques de Bitcoin completa, permitiéndote así aplicar la honestidad por tu propia cuenta.