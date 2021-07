El Ministerio de Producción y Desarrollo Económico anunció oficialmente que a partir del próximo lunes 19 de julio se vuelve a habilitar el registro para acceder al programa provincial Proteger Empleo, que entrega entre $15.000 y $22.000 a los empleadores de sectores críticos no esenciales que solicitan ayuda para pagar sueldos. ""Es una decisión del gobernador Uñac, de abrir de nuevo la página para darle la oportunidad a todos aquellos que no se pudieron inscribir durante el primer registro que finalizó el 28 de junio", dijo ayer el titular de la cartera productiva, Andrés Díaz Cano. Eso sí, el funcionario advirtió que el pago no será por cuatro meses sino por tres. Es decir, será depositado a los empleados de las empresas que requieran la asistencia estatal, con los sueldos correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre. Es que el programa oficial de ayuda al empleo tuvo un primer llamado en junio, y la primera cuota ya está siendo depositada en las cuentas de los empleados de las empresas que fueron aprobadas. Esos recibirán cuatro meses de este aporte, mientras que los que se anoten desde el lunes que viene, van a recibir solamente tres aportes porque el programa tiene vigencia hasta el mes de octubre. En el Gobierno explicaron que todo el procedimiento se realizará a través del sitio web: www.protegerempleosanjuan.com.ar, y que la extensión de los plazos para acceder al programa Proteger pretende garantizar la inscripción de la totalidad del universo de potenciales trabajadores alcanzados. Mediante este programa que lanzó el gobierno a fines de mayo se benefició, hasta el momento, a 7442 trabajadores en San Juan, lo cual significará una erogación al Gobierno provincial de al menos $446,5 millones hasta el final del plan. Hay que recordar que para la puesta en marcha del Proteger Empleo", se destinaron $1.000 millones. Este beneficio consiste en un aporte de $15.000 por trabajador que se otorga a las empresas -incluidas en los sectores económicos que no fueron declarados como esenciales- siempre que no hayan accedido al Repro II. El monto se amplía $22.000 por trabajador de empresas turísticas y hotelería urbana. Esta semana se conoció que desde diferentes cámaras y centros comerciales, además del sector gastronómico, se está solicitando que la ayuda se extienda hasta fin de año, es decir que en lugar de terminar en octubre (que se paga en noviembre) se amplíe por dos meses mas, y así alcance a los salarios de diciembre (se pagan en enero de 2022). ""Lo estamos estudiando, viendo la factibilidad. Por ahora no se descarta ni se afirma", adelantó Díaz Cano, quien indicó que para tomar la decisión se observará cómo sigue la marcha del consumo en los próximos meses y cómo seguirá impactando la pandemia a todos los rubros que no están calificados como esenciales. El plan benefició a comercios minoristas, gastronomía, transporte escolar o turístico, salones de eventos, hotelería urbana, actividades culturales, servicios turísticos, agencias de viajes y monotributistas.

Requisitos para anotarse

Los empleadores

El empleador o sociedades deben presentar Constancia Inscripción AFIP, estatuto y acreditar acta de directorio que lo habilite como apoderado. Monotributistas deben presentar constancia Inscripción AFIP. En ambos casos deberá presentar el formulario 931 de abril, mayo y junio.

Los empleados

Se debe presentar acta temprana de cada empleado con fecha actualizada, DNI y CBU emitido por home Banking. En meses siguientes sólo presentar alta temprana y F.931. Declaración jurada firmada que conste que el subsidio que están recibiendo es parte del sueldo percibido.

Informes

Para obtener más datos hay que comunicarse a: www.protegerempleosanjuan.com.ar o bien a Agencia Calidad San Juan: 25 de Mayo 577 este, Capital. Teléfono 4274391. También en Centro de Financiamiento Productivo (CEFIP) Córdoba 390 este, esquina Jujuy, Capital. Teléfono 4211591