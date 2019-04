Desde hoy y hasta el próximo domingo 21 de abril está vigente en San Juan una Canasta de Pascuas que ofrecen 9 empresas sanjuaninas con descuentos que oscilan entre el 7% y el 21%, según los casos (ver infografía). También saldrá el camión con ofertas de verduras y algunos pescados a zonas del Gran San Juan (ver aparte). El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Defensa al Consumidor, logró cerrar el acuerdo con los comercios del sector gastronómico, aunque las autoridades reconocieron que no fue fácil, por culpa de la inflación y las remarcaciones constantes que se vienen dando en el último tiempo. ""Para Semana Santa del 2018 el dólar no había explotado como ahora y tuvimos más adhesión", reconoció el titular de Defensa al Consumidor, Elías Alvarez.

Por eso es que este año hay sólo dos pescaderías en lugar de las cuatro del año pasado y encima las ofertas no contemplan en ningún caso el filet de merluza que es el producto más consumido en estas ocasiones por los sanjuaninos. En su lugar se ofrece el pescado sin pelar que llega a $85 frente a los $200 que ronda en el 2019 el kilo de merluza. Además, participan sólo tres fábricas de pastas con sus combos cuando en el 2018 fueron cinco; y eso sí, este año se agregaron 4 comercios de chacinados que ofrecen ofertas con la compra combinada de chorizos, morcillas, costeletas o costillas de cerdo para el almuerzo del domingo pascual, aunque la tradición lo prohíbe. ""El año pasado pudimos cerrar con algunos cortes de carne vacuna, pero esta vez, no", dijo Álvarez, quien agregó que algunas empresas que en los últimos años venían participando en este acuerdo esta vez advirtieron que no podían hacerlo porque los precios los van siguiendo y cambiando día a día, por la situación general de la economía. El funcionario agradeció a las empresas firmantes por haber hecho el esfuerzo ""y colaborado cuando las cosas están tan complicadas".

Camión de verduras

El Camión de Frutas y Verduras regresa para esta Semana Santa con la oferta de los chacareros del Mercado Concentrador de Rawson y promete precios más convenientes para los vecinos. A través de un convenio celebrado con la Dirección de Desarrollo Agrícola el gobierno anunció que el tráiler no sólo llevará frutas y hortalizas frescas sino también ofrecerá pescado a precios accesibles.

El día miércoles 17 de abril estará en Media Agua, departamento Sarmiento; donde estacionará en Calle 9 de Julio, entre Barboza y Rivadavia. El día jueves 18 se ubicará al costado de la Plaza de Desamparados, sobre calle Santa María de Oro y Avenida Libertad.