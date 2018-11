Durante el encuentro del Consejo Federal Agropecuario Regional Cuyo, que tuvo lugar en Mendoza, el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, manifestó el descontento de productores y funcionarios de San Juan al no recibir los fondos comprometidos por el Gobierno nacional para el programa de lucha contra la plaga Lobesia botrana, también conocida como polilla de la vid.



En la reunión estuvo presente el secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación, Santiago Hardie, además de representantes de Mendoza, La Rioja, San Luis, además de San Juan.



"Aún no han llegado a la provincia los fondos necesarios para este programa sanitario a pesar de nuestra insistencia", dijo el ministro. Y señaló que esto es particularmente llamativo ya que Mendoza sí ha recibido el dinero correspondiente.



"Les manifestamos a las autoridades nacionales nuestra preocupación porque el programa no se ha incluido en el presupuesto 2019 y esto es clave para que los gobiernos provinciales puedan darle continuidad a este tipo de acciones sanitarias", señaló el funcionario provincial. Por ley, el aporte monetario le corresponde al Estado Nacional, quien dispone la asignación de una partida presupuestaria especial a las provincias afectadas.



En esta temporada, y por decisión del gobernador Sergio Uñac, se han destinado los fondos provinciales necesarios -que son más de $100 millones- para combatir esta plaga. Sumado a eso, la provincia viene aportando más dinero para combatir otra plaga, como es la mosca de los frutos.



Ante el reclamo, el secretario Hardie se comprometió a que los fondos llegarían en los próximos días.



El ministro Díaz Cano estuvo acompañado por el secretario de Agricultura, Ariel Lucero, y por el director de Sanidad Vegetal, Diego Molina.