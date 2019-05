Propuesta. Adrián Villegas, director de Rentas de la provincia, explicó los alcances del plan junto a integrantes de su equipo de colaboradores.

El Gobierno provincial lanzó un plan de pago de hasta 60 cuotas de los impuestos provinciales que abarca incluso las deudas de los contribuyentes que se puedan generar hasta el próximo 30 de junio. Se podrá refinanciar hasta los planes vigentes para alivianar la carga al deudor, explicó el director de Rentas, Adrián Villegas. Si bien a nivel nacional hubo una iniciativa similar para los tributos nacionales y de la seguridad social, el esquema local es mucho más convenientes porque, primero, la tasa de interés es más baja, del 1,5% mensual en San Juan y del 2,5% a nivel nacional y, por otra parte, mientras acá abarca deudas hasta mediados de año el programa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incluye sólo los incumplimientos hasta el 31 de enero pasado.



El plan forma parte de los anuncios que hizo el gobernador Sergio Uñac el viernes de la semana pasada en un intento del Gobierno provincial por atenuar la crisis y mantener la actividad económica, que es generadora de empleo. La propuesta oficial incluye créditos subsidiados, ajustes en las cuotas del IPV y había un apartado para las deudas impositivas locales.



-Puesta en marcha



El plan oficial estará vigente a partir del lunes 13 de mayo y los contribuyentes podrán concurrir a las oficinas de Rentas que funcionan en la planta baja del Centro Cívico con los datos al tipo de impuesto que quieran regularizar, por ejemplo Inmobiliario, Automotor o Ingresos Brutos. No incluye, tal cual lo establece el Código Tributario, deudas de agentes de retención, percepción, concursos y quiebras.



-Cuotas



Para quedar al día el contribuyente puede financiar su deuda hasta en 60 cuotas con un interés del 1,5% mensual. Se trata de una tasa fija. Incluso el director de Rentas explicó que se pueden reformular planes vigentes, que eran de hasta 24 a 36 cuotas, lo que lo hace mucho más beneficioso. Para calcular la cuota, la deuda se divide en 60.





-Monto de la cuota



Para el caso de los impuestos Inmobiliario y del Automotor la cuota no podrá ser menor a los 200 pesos. En Ingresos Brutos la cuota no podrá bajar de los 500 pesos y en el caso del Lote Hogar y Acción Social, la cuota mínima no podrá ser más baja de los 100 pesos. En el caso del plan de pagos de la AFIP el monto mínimo es de 1.000 pesos.



-Vigencia



Los contribuyentes se podrán presentar desde el lunes 13 de mayo hasta el 31 de agosto de este año. Por eso Rentas ha contemplado que se podrán incluir deudas hasta el 30 de junio del 2019. También se les permitirá a los deudores que estén en instancia judicial que pueden regularizar su situación con un plan más blando.



-Pago a cuenta



En el plan provincial no hay pago a cuenta sino que la deuda se divide en 60 y así se determina la cuota. En la AFIP se debe realizar un pago para consolidar la deuda, que en el caso de los monotributistas y autónomos es del 1% del total.

Deudas tributarias nacionales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) también puso en marcha un régimen de facilidades de pago al que los contribuyentes podrán sumarse desde el 15 de este mes. Abarca deudas impositivas y de la Seguridad Social vencidas al 31 de enero de 2019.



El plan otorga la posibilidad de regularizar períodos impagos por obligaciones impositivas y previsionales, e incluye retenciones y percepciones impositivas. Las micro, pequeñas y medianas empresas (inscriptas en el Registro de empresas MiPyMES), monotributistas y autónomos tendrán una tasa máxima del 2,5% mensual y un pago a cuenta del 1% de la deuda.



La primera cuota del plan de facilidades vencerá el próximo 16 de septiembre de 2019, cualquiera sea la fecha de ingreso al plan. Y tendrá una cantidad máxima de 60 cuotas, mientras que el monto mínimo del pago a cuenta y de la cuota mensual será de 1.000 pesos. Esta cantidad de cuotas regirá para las MiPyMEs y también para el resto de los contribuyentes que realicen el pago a cuenta del 20%; en cambio, podrá ser de hasta 36 cuotas para aquellos que aporten un pago a cuenta del 5% y de hasta 48 para quienes opten por el 10%.



Morosidad



En San Juan hay una morosidad que ronda el 50% de los impuestos que la Provincia pone al cobro, según explicó el director de Rentas, Villegas. Este promedio se viene manteniendo en los últimos años y la intención oficial era bajar la cifra, pero la crisis económica que vive el país, y que afecta también a la provincia, no ha permitido reducirla. Con el plan de regularización lo que se busca en definitiva es que más contribuyentes se pongan al día.

Opciones

60

Es la cantidad máxima de cuotas por las que puede optar el contribuyente en la provincia para regularizar su situación con el fisco. Se pueden reformular planes vigentes.