El programa Origen San Juan, que busca incrementar la presencia de productos de procedencia local en las góndolas de los supermercados, tuvo un amplio desarrollo hasta el año pasado, cuando irrumpió la pandemia por el covid-19. Ahora, la intención en el Gobierno sanjuanino es retomar la tarea y para eso ya iniciaron los contactos con los referentes de los super locales como así también de las grandes cadenas nacionales que funcionan en la provincia. Y si bien todos están de acuerdo con la iniciativa, las diferencias surgen entre posicionar los artículos en un solo lugar o repartirlos en distintos sitios de los salones de ventas.

Mario Gee, de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (Cassa), se mostró a favor de distribuirlos en distintas góndolas porque dio como argumento que "a veces los clientes no recorren todo el salón y a lo mejor no los encuentran". Y agregó que "le hemos dado el Ok al programa porque así favorecemos a los proveedores locales".

En cambio, en el sector de las grandes cadenas nacionales, con instalaciones más amplias, se mostraron a favor de poner los productos en una gran góndola para que el cliente pueda optar, entre la gran variedad de artículos, por los elaborados en la provincia.

El programa Origen San Juan, que lleva adelante la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de la Producción, busca fortalecer al sector productivo de la provincia y mejorar las condiciones de competitividad de los productos locales, logrando posicionarlos para impulsar su venta.

En ese plan desde la cartera productiva salieron a convocar a productores locales a participar para ampliar la oferta de productos de Origen San Juan en las góndolas de los supermercados. El llamado ya está disponible y se prolongará hasta el 13 de agosto, orientado a emprendedores y pymes que produzcan alimentos, bebidas y productos de higiene. Entre los artículos podrán ser conservas, dulces, bebidas naturales, alimentos de todo tipo, productos de limpieza y de cosmética. Las personas interesadas podrán inscribirse a través de enlace bit.ly/convocatoriaProductoresOrigenSanJuan.

También pueden solicitar información en la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios, teléfonos 4306440/37. En la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, teléfono 4305488 y en la Dirección de Industria y Comercio, teléfono 4305487.

El ministro Andrés Díaz Cano dijo que "la idea es que los productos sanjuaninos que cuenten con las habilitaciones correspondientes puedan estar exhibidos en las góndolas para que los pueda comprar la gente".

Uno de los requisitos que piden los supermercadistas para poder vender los productos locales es que estén identificados con sus correspondientes etiquetas y códigos de barra. Incluso, una sugerencia solicitada por referentes de las grandes cadenas nacionales que funcionan en San Juan, es que puedan volver las rondas de negocios para sentar a proveedores sanjuaninos con los compradores y así poder acordar la adquisición de productos en mejores condiciones.

Uno de los factores que juega a favor de la obligación de exhibir productos de distintos origen es que está vigente la llamada ley de góndolas, que busca ampliar la oferta de productos artesanales y regionales producidos por las micro, pequeñas y medianas empresas, sectores de la agricultura familiar, cooperativas y asociaciones mutuales. Entre los puntos que establece la nueva normativa se encuentran que los productos de una marca no pueden ocupar más del 30% de la góndola. Además, en cada sector debe haber productos de 5 proveedores diferentes, como mínimo. Y el 25% de los productos deben ser de las pymes, cooperativas o mutuales y el 5% de los productos deben ser de empresas de agricultura familiar, campesina o indígena o de la economía popular.

En San Juan, desde la Dirección de Defensa al Consumidor ya están realizando controles para verificar si en los supermercados están cumpliendo con la normativa vigente. Por ahora hay una etapa de supervisión e información, pero en el futuro no descartan que comiencen con las sanciones a incumplidores.



PÁGINA

Para conocer más del programa Origen San Juan está disponible la página https://origensanjuan.com.ar/. Allí aparecen los objetivos del programa, la agenda de trabajo y en un futuro están trabajando desde Producción en capacitaciones para los interesados en participar y así poder sumarse a la iniciativa.

Sigue el acuerdo de precios en agosto

En el marco del programa "Elegí bien, comprá mejor", para apoyar a los diferentes sectores comerciales de la provincia con la promoción y difusión de sus productos y servicios, hubo un nuevo acuerdo de precios con comerciantes que regirán hasta el 31 de agosto. Es una actividad del Ministerio de la Producción, a través de la Secretaría de Industria y Comercio.

Así continuarán las dos canastas. La primera de ellas, con artículos de almacén, a 760 pesos, y la segunda, que es un kit de prevención en épocas de pandemia, a 360 pesos.

En la primera de las alternativas hay 10 productos, como aceite de girasol, arroz, leche líquida, fideos tallarines, azúcar, té, sémola, puré de tomates, yerba mate y harina. La otra opción incluye desinfectante líquido para pisos, papel higiénico, lavandina, rollo de cocina, jabones de tocador y jabón blanco para la ropa.