La idea no es nueva porque ya desde el 2013 en el Gobierno provincial empezaron a trabajar en un proyecto de vinculación entre departamentos del Gran San Juan para descongestionar el tránsito, pero al final no se llevó adelante por un problema de costos. Ahora se ha retomado la idea de llevar adelante una iniciativa que lleva el nombre de Anillo de Conexión Interdepartamental. Y vinculará a 4 de los 5 departamentos del principal conglomerado urbano de la provincia, para agilizar el tránsito entre Rawson, Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía. Tendrá unos 42,5 km de extensión, aprovechará el trazado de calles existentes y, en principio, no contempla expropiaciones de terrenos.

Jaquelina Cueli, directora de Planeamiento y Desarrollo Urbano, está coordinando la iniciativa y aclaró que están armando el proyecto, pero que todavía no hay plazos de ejecución y menos presupuesto calculado. La idea forma parte del Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Juan, que propone "garantizar las condiciones adecuadas de accesibilidad a los lugares de trabajo, centros de salud, establecimientos educativos y lugares de consumo y esparcimiento, promoviendo la inclusión social y la calidad en los desplazamientos", sostuvo la funcionaria.

Para bajar los costos, que fue el problema del proyecto anterior, buscan aprovechar las calles actuales que tengan, entre otros requisitos, un ancho de línea de edificación de 30 metros, incluidas veredas, cunetas y la calzada. El plan incluso contempla la construcción de ciclovías, para promover el uso de las bicicletas y reducir la utilización de vehículos motorizados.

Si bien todavía no está la letra chica del proyecto, la intención es que el anillo vial utilice, por ejemplo, la calle Rastreador Calívar en Rivadavia; la calle 5 en Rawson; Tahona, Gorriti, Colón y Buenaventura Luna en Santa Lucía; y Rodríguez, 25 de Mayo, Bonduel y Benavídez en Chimbas (ver infografía). Claro que puede haber modificaciones, aclaró la funcionaria.

También se contempla que los colectivos de la Red Tulum circulen por el anillo interdepartamental, para conectar a los departamentos.

Además de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, que depende del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en el plan trabajan Vialidad Provincial y la Secretaría de Tránsito y Transporte, para coordinar las tareas.

La necesidad de construir un nuevo anillo, rápido y capaz, para conectar sitios distantes de la provincia en pocos minutos, tiene varias razones que lo alimentan. Por ejemplo, la Avenida de Circunvalación quedó chica, donde por ejemplo en horas pico se carga de vehículos casi tanto como cualquier otra avenida, como ocurre con la Libertador o la Central. Es un anillo corto, de apenas 16 kilómetros de longitud y que enlaza únicamente dos departamentos: Capital y Santa Lucía.

Pero, además, la provincia ha crecido mucho demográficamente en los últimos años. Y la Circunvalación fue proyectada en 1967 y se inauguró en 1986. En definitiva, lo que busca este proyecto es evitar que para ir de un punto a otro se atraviese toda la Ciudad de San Juan.

En el proyecto aparece como otro de los propósitos de la interconexión departamental la necesidad de dar una accesibilidad adecuada a los lugares de trabajo, centros de compras y servicios, centros de salud, establecimientos educativos y lugares de esparcimiento y contrarrestar una de las debilidades básicas que plantea el sistema actual de movilidad metropolitana: la ausencia de conexión entre las cabeceras departamentales por fuera del distrito central del aglomerado.

Otro objetivo que se persigue es lograr atraer nuevos residentes y comercios hacia los diferentes centros urbanos de los departamentos. Además, busca vincular, por ejemplo, las dos universidades, la Nacional de San Juan y la Católica de Cuyo, y dos centros hospitalarios, como el Marcial Quiroga y el Rawson.

Una vez que esté finalizado el proyecto, en el Gobierno buscarán definir un presupuesto y el financiamiento.



Cargas

Otra de las ideas en la que trabajan desde la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano es en el diseño de otro anillo vial, pero en este caso pensado solamente para el transporte de cargas pesadas. Es que si los camiones de gran porte llegaran a circular por el anillo interdepartamental, la velocidad del tránsito de los vehículos se vería sensiblemente reducida.

Extensión

42,5 Es la cantidad de kilómetros aproximados que tendrá el anillo vial que vinculará a 4 de los 5 departamentos del Gran San Juan, con la excepción de la Ciudad de San Juan. Es una cifra que puede variar.

Avenida

35 Es la cantidad de años que han transcurrido desde 1986, cuando fue inaugurada la Avenida de Circunvalación, que tiene un total de 16 km en su recorrido y que vincula a Capital con Santa Lucía.