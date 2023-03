En los últimos días cobró fuerza el rumor de que Eduardo Garcés dejaba la presidencia de la Federación de Viñateros después de años al frente. Sin embargo, el productor salió a desmentirlo y apuntó contra el empresario Francisco Paladini como autor de la versión, aunque sin nombrarlo.

"No hay nada más lejos de la verdad, no presenté la renuncia y ni nadie me la pidió. Hay un empresario que anda diciendo estupideces y es bastante tonto que haga esto. No se cual es el objetivo", dijo Garcés en diálogo con Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

"Se quedó 'en ideas, ideas, ideas', se cerraron las listas y se quedó afuera de todas", disparó haciendo alusión al spot de campaña del empresario pasero sin mencionar su apellido. "Ya me hizo juicio una vez y terminó retirando la demanda", agregó a la hora de rememorar los orígenes de las diferencias entre ambos.

Garcés además dijo que, hasta las elecciones del año próximo, continuará al frente de la institución.