La venta en los comercios capitalinos de los Reyes terminó con un alza del 3,7% interanual.

A pesar de que fueron pocos los comercios que abrieron el domingo en la víspera de la venta de los Reyes Magos la facturación fue positiva. La Cámara de Comercio de San Juan informó que las ventas de Reyes tuvieron un incremento del 3,7% respecto a igual fecha del año pasado, liderando los juguetes plásticos -principalmente juguetes de agua- de los cuales el 50% fueron rezagos de stocks importados que quedaron de la campaña anterior. La indumentaria y el calzado para niños ocupo el segundo y tercer puesto, según informó la entidad comercial mas grande de la provincia, que preside Hermes Rodríguez. ""Se observó mucho control por parte de la Sub Secretaria de trabajo y el Sindicato Empleados de Comercio por lo que algunos comercios no abrieron el día Domingo", dijo el comunicado emitido por la entidad respecto a la escasa actividad comercial. En Capital, el ticket promedio fue de $500 en efectivo y $ 1200 con tarjetas, siendo esta última modalidad la mas elegida. Se destacó además el esfuerzo de las tarjetas de crédito locales como Data 2000 y la del Banco San Juan, que ofrecieron promociones. Distinto fue en los departamentos. La Cámara de Comercio del Interior, que lidera Marcelo Vargas; admitió que Capital arrojó números positivos pero bajaron las ventas en todo el resto de la provincia: Caucete -2 %, Chimbas -4 %, Sarmiento -5 %, Rawson - 3 %, Santa Lucía -1 %, Rivadavia -2 %, Jáchal -6 %, y Pocito -7 %. ""Los departamentos no pudieron capitalizar está mejoría y tener números positivos debido a la falta de políticas comerciales municipales en general, por la cantidad de puestos ambulantes de juguetes sin control que ocasionaron fuertes pérdidas en el comercio legal", indica el comunicado de esta entidad. Añade que el ticket promedio fue de $400 de contado, de $850 con tarjeta y de $1.500 en créditos de la casa.

A nivel nacional

La celebración de los Reyes Magos trajo al comercio nacional una leve recuperación del 2% en las ventas en relación a la misma celebración en 2019, cuando cayó el 13,5% según lo comunicado por la Cámara de la Industria del Juguete. Su presidente, Emmanuel Poletto, dijo que se liquidaron stocks y se vendieron juguetes más económicos a un ticket promedio de $ 450, y mucho uso de tarjetas.

Plásticos

90

de las transacciones del país para la compra del regalo de Reyes se concretaron con tarjeta de crédito. En la provincia dicen que se usó un poco menos, hasta un 70%.