En medio de la sequía concluye el primer mes del nuevo ciclo hídrico 2022/23, y el balance realizado en el departamento de Hidráulica es agridulce: el río empezó a traer más agua, cerca de lo estimado en el pronóstico hídrico. En contraposición los tres diques sobre el río San Juan han empeorado su situación y están por debajo del mínimo operativo que resguarda su seguridad. Por eso las autoridades propondrán a las juntas de riego realizar algunos días de cortes en noviembre para balancear el sistema, pero no hablan de hacerlo forzado como se dijo cuando no se sabia si se iba a empezar a cumplir el pronóstico, sino de buscar consensos. ""Le vamos a proponer a las Juntas de Riego realizar algunos cortes en noviembre. Estamos analizando que vamos a tener que cortar unos pocos días para dar mayor seguridad, porque si miramos hacia atrás; en algunos meses de noviembre el río ha traído menos de lo pronosticado", dijo el Secretario del Agua, a cargo del departamento de Hidráulica, Ramiro Cascón. En octubre, Hidráulica quería cortar 14 días, pero los regantes no; y votaron solo 7 días. Ahora deben volver a juntarse y definir lo que se hará en noviembre.

Las autoridades ven que el mayor riesgo está en los diques Caracoles, Punta Negra y Ullum. Una norma básica de seguridad indica que no se deben vaciar las presas por debajo de los niveles mínimos y eso ya ocurrió este mes. Arrancaron el mes con reservas de agua totales por 240,52 Hm3, y luego de erogar agua para riego porque la que traía el río no alcanzaba, ahora hay 232,27 hm3. O sea, se está por debajo de la reserva mínima operativa que es de 241 hm3 (ver infografía). Hidráulica pronosticó para este ciclo 992,88 Hm3, un 85% más que la temporada anterior que fue de 536 Hm3. Pero si bien se espera que el río traiga mas agua, porque este invierno nevó más; no lo hace de manera inmediata y en el gobierno son precavidos. ""Debemos mantener la cabeza fría y seguir pensando en ahorrar agua. Entregar menos agua que el año pasado, obviamente no; pero tampoco relajarnos y decidir sacar toda la que traiga el río", indicó Cascón. Agregó que se buscará un equilibrio, porque no se pueden satisfacer todas las demandas en una situación como la actual: los regantes quieren mas caudal distribuido, los clubes del perilago piden cotas mas altas y las recomendaciones de seguridad de las presas están al límite. Lo bueno es que la disponibilidad de agua potable está asegurada.

Entre los diques Ullum y Punta Negra se están entregando de manera permanente 36,8 metros cúbicos por segundo (m3/s) diarios de agua, mientras hay distribución para riego. Durante septiembre, que no hubo cortes de agua, la mitad de lo que se entregó de agua salió de lo que trajo el río y la otra mitad de las reservas de los diques. El río inició octubre trayendo solo 18 m3/s, pero en la última parte del mes empezó a mejorar, y hubo dos días que trajo un poquito más de agua de lo que se eroga, 39 m3/s, aunque el 29 de octubre bajó a 36,9 m3/s. De todos modos, se empezó a achicar el déficit de agua, y en los últimos días el cauce esta trayendo el mismo volumen que se está entregando para el riego y Obras Sanitarias.

Según el balance general de octubre realizado por Hidráulica, el río San Juan registra este mes un promedio de 25,73 m3/s, por encima de lo pronosticado que es 24,04 m3/s. Aunque el mes termina recién mañana, se estima que el volumen total es de 62,25 Hm3, contra 64,30 Hm3 pronosticados. Si se cumple el pronóstico hídrico, en Hidráulica quieren decidir cuánto se va a usar ahora y cuánto se va a dejar en los diques para iniciar la próxima temporada. Insisten que nada garantiza qué volumen de agua habrá el año próximo, y hay que ahorrar.



Cuenca y crecientes

Es una incógnita que va a pasar en la cuenca alta del río, si parte del agua se reabsorberá o no. Además se busca almacenar mas agua en diques porque si se produce alguna tormenta con creciente, por Zonda o por Ullum; puede afectar la provisión de agua potable dado que los niveles de agua están muy bajos.

* Más datos

En septiembre el Río San Juan trajo 47,6 Hm3 y se entregó a riego y agua potable 95,2 Hm3. Ese dejó los embalses con 240 Hm3 al 1 de octubre. En octubre inicio recuperación del escurrimiento del río y además se hizo la corta de entrega de riego por siete días para recuperar niveles, pero los diques tiene solo 232 Hm3.