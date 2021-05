Mañana 1 de junio el INV da bandera verde a libre circulación de mil ciento cuarenta y dos millones de litros de vino elaborados en la cosecha 2021 y en el sector vitivinícola no creen que este derrame de "vino nuevo" en el mercado frene la carrera alcista del precio de venta de los vinos al público. Es verdad que no quedan stocks porque se agotaron tras un 2020 que fue muy exitoso tanto en mercado interno como externo. Pero también se nota un fuerte freno del consumo que contrasta con el año pasado debido al fuerte aumento que han tenido botellas y cajitas en la góndola. En abril el consumo cayó 6,6% respecto a igual mes de 2020, y en el acumulado desde enero alcanza una caída del 8,6% interanual, según cifras del INV. No obstante, aunque la oferta en volumen de vino será mayor a la demanda, no se espera que se abaraten. ""No ha habido una baja en los precios del vino de traslado, y no bajará en góndola", dijo el productor y bodeguero Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes. ""Como dijimos, la cantidad de vino elaborado en el país, si se mantuviera el consumo interno y las exportaciones, faltarían más de 200 millones de litros", añadió el dirigente. El presidente de la Cámara Bodeguera, Mario Pulenta, opinó que tampoco van a aumentar más. ""Los vinos de traslado no creo que suban porque el impacto en el precio final de la botella ya es importante y puede frenar mucho las ventas", opinó. Además consideró que el comportamiento del mercado interno dependerá del poder adquisitivo del consumidor. Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina y director del Fondo Vitivinícola Mendoza, analizó que los consumos seguirán a la baja porque Argentina tiene salarios viejos y precios nuevos y consideró que lo que hasta ahora fue una caída "moderada" de despachos al mercado interno, en mayo y junio será mucho más alta comparada con el 2020. ""Nuestra impresión es que el tenedor de vino está financiado, que no va a haber un mar de vino con la liberación. Puede haber una fluctuación propia de la liberación porque se ponen a disposición todos los vinos, pero de ninguna manera va a ser dramática. Nadie está sobreofreciendo el vino", opinó. El Instituto Nacional de Vitivinicultura realizó las proyecciones de stocks técnicos de vinos en todo el país al 1 de junio de 2021, y según calculó, hasta hoy hay acumulados 3.245.911 hectolitros, equivalente a un stock vínico de 2,9 meses, según informó el portal Enolife. A esa existencia de "vinos viejos" se le sumarán los "vinos nuevos". Hugo Carmona, vicepresidente del INV, informó las proyecciones que hizo (ver recuadro) y se mostró prudente con la forma en que vaya a comportarse el mercado.

El INV y 3 escenarios de los stocks vínicos

El 1 de junio de cada año es la fecha en la que tradicionalmente se "liberan" a la venta los vinos nuevos de las bodegas.

En base a lo cosechado y luego elaborado este año en el país, el Instituto Nacional de Vitivinicultura planteó tres posibles escenarios de que sucederá con los stocks vínicos ahora que se liberan los vinos nuevos, y hasta el próximo 1 de junio de 2022. Su vicepresidente, Hugo Carmona, recordó que este año se cosecharon 2.215.212.919 kilos de uva, un 8,45% más que en el 2020, pero un 7,4% menos que el promedio general de la década. ""Analizamos una cosecha baja respecto a promedios históricos, que no quedan stocks y qué puede pasar con el mercado interno y externo y sacamos tres hipótesis para junio de 2022", explicó.



1- Ventas internas y externas similares a las del año 2020: quedará un stock vínico de 2,5 meses.



2- Venta interna similar a la de 2020, y exportaciones similares al 2019 que fueron bajas: quedará un stock de 3,7 meses de vinos.



3- Ventas interna y externa similar a las del 2019 (bajas): 4,7 meses de stock vínico.

