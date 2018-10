Brasil es el principal destino de las exportaciones agroindustriales de San Juan y ayer los exportadores estaban inquietos y con incertidumbre por las noticias que llegaron de su futuro gabinete, luego del triunfo de Jair Bolsonaro. Tras la elección, el futuro ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, dijo que el Mercosur "no es prioridad" en la agenda económica del nuevo gobierno y eso causó "ruido" entre los exportadores locales. "No son palabras que a uno le den tranquilidad", dijo el presidente de la Unión Industrial, Hugo Goransky. "La opinión del sector es que son declaraciones que traen mucha incertidumbre", añadió el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Antonio Giménez. Pero el director de Casa de San Juan en Brasil, Gustavo Segré, no sólo le restó dramatismo a los dichos del futuro funcionario, sino que opinó que con el cambio de gobierno se abre una oportunidad para acrecentar los envíos sanjuaninos. "Que no se preocupen los exportadores sanjuaninos, no sólo no es malo, sino que además, un crecimiento económico de Brasil traccionará más exportaciones de la región de San Juan", aseguró Segré, quien es experto en relaciones internacionales con Brasil, socio del Center Group y desde diciembre de 2017 fue contratado por el gobierno de Uñac para dirigir la sede comercial local en San Pablo. El especialista analizó que lo que quiso decir Guedes en realidad es que avanzará en acuerdos bilaterales bajo una zona de Libre Comercio, por fuera de la del Mercosur, que es una unión aduanera, para avanzar más rápido en la apertura comercial al mundo. Eso implica que el Mercosur retrocederá un escalón "pero no quiere decir que lo vaya a romper". Agregó que en el Mercosur, los cuatros países (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) "van juntos o no va ninguno", porque es un bloque, lo que limita a la hora de negociar con otras regiones. Según Segré, lo que está proponiendo Bolsonaro en su "plan Fénix" para abrir Brasil al mundo mediante acuerdos bilaterales es "vayamos cada uno por la suya. Si quieres acompañarme, bien; sino, no evites que lo haga yo". Ante esa perspectiva, consideró que Brasil seguirá creciendo y va demandar más productos, entre ellos, los sanjuaninos. Además aseguró que ""no hay que asustarse" porque los gobiernos anteriores "se juraron amor eterno" y en realidad el Mercosur que hace 37 años que está firmado "no pasa más de un deseo y una voluntad, no se avanzó mucho". San Juan tiene una gran dependencia del mercado brasileño: desde el año 2010 los envíos a ese país -principalmente vitivinícolas y de hortalizas (ver infografía)- oscilaron entre el 5 y el 7,3% del total de exportaciones. En lo que va del 2018 llegó al valor más alto, de 7,5%, según el Ministerio de Hacienda. En el 2017 San Juan exportó por U$S 91.461.155 y entre enero y agosto de 2018, ya lo hizo por U$S 63.386.489. Quitando la cadena minera, el 70% de los envíos de la agroindustria local van a Brasil. "Por la cercanía y la logística, en los últimos años pasamos a ser brasildependientes de manera exagerada", dijo Giménez. Señaló que las pasas de uva supo tener envíos regulares del 50% pero llegó al 80% en los últimos años, y las uvas en fresco, que nunca superaron un 15% a ese destino, ahora treparon al 70%. "Por eso los dichos traen ruido, inquietud, pero como hay tanta inversión de un país en otro; espero que no termine en una situación de desastre", dijo el exportador. Por su lado, Goransky también se esperanzó en que lo de Guedes sea "alguna palabra de campaña, sin consecuencias".

San Juan es la única provincia con representación comercial en Brasil.

Primera visita

Bolsonaro, a Chile

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, eligió ayer a Chile como primer destino internacional de su gobierno, que se iniciará el primero de enero. Lo hace en retribución al apoyo que el presidente Nicolás Piñera le dio a Bolsonaro..