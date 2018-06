Beneficio. El comercio local recibió una ayuda extraordinaria que le servirá para afrontar los costos laborales de los empleados.

San Juan es una de las 3 provincias argentinas beneficiadas con un descuento en el pago de los aportes patronales para el sector comercial anunciado por el Gobierno Nacional. Es porque junto con Corrientes y Catamarca forma parte del exclusivo lote de las jurisdicciones que cobran hasta el 3% de Impuesto a los Ingresos Brutos. Según datos de la Cámara de Comercio, la disposición traerá un alivio a unos 8.000 negocios, que dan empleo a casi 16.000 trabajadores.



Durante la celebración del Día Internacional de las Pymes, que tuvo lugar el miércoles, el Gobierno Nacional anunció en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) una serie de medidas para ayudar al sector. Una de ellas es la rebaja de esta carga, que representa un estimado del 23,5% del sueldo del trabajador, y que debe pagar el empleador a la AFIP. En la práctica es una reducción en el costo para contratar mano de obra.



El nuevo mínimo no imponible para los comerciantes será de 7.200 pesos para este año y de 9.600 pesos para el año que viene. Eso significa que el patrón sólo pagará la diferencia por encima de los importes antes mencionados.



"Se trata de una medida muy esperada por el sector", dijo Sandra Barceló, secretaria de Industria. Y comentó que junto con sus pares de otras provincias han pedido una reunión con el secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación, Mariano Mayer, para tener más precisiones sobre el anuncio, como por ejemplo a partir de cuándo entrará en vigencia.



Cabe aclarar que sólo hay 3 provincias alcanzadas por ahora con el beneficio porque el resto de las jurisdicciones cobra más del 3% en concepto de Ingresos Brutos, entre el 3,5 y el 5%, por lo que para adherirse al régimen y que sus comerciantes puedan gozar del beneficio los gobiernos provinciales deberán rebajar el tributo. El Gobierno Nacional hace rato que viene insistiendo con este tema con el argumento de que hay que rebajar la presión impositiva en el interior.



"Es una decisión que viene muy bien para el comercio", dijo Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio quien, junto con Guillermo Cabrera, participaron en el encuentro con el presidente Mauricio Macri. El Presidente asistió a la reunión del directorio de CAME que aglutina a productores y empresarios pymes de todo el país, a quienes les hizo conocer las decisiones que adoptará el Gobierno de forma inmediata para intentar paliar el vendaval que enfrentan las economías regionales debido a una serie de factores vinculados a la suba de costos, la caída del mercado interno y la falta de financiamiento.



A su turno, el presidente de la CAME, Gerardo Díaz Beltrán, advirtió que "estamos atravesando momentos difíciles, pero somos los primeros que no nos bajamos de la trinchera". "Estamos pidiendo pequeñas medidas transitorias, para atravesar esta situación difícil, que ayude a traccionar el consumo y poder reactivar el mercado interno", agregó.



Planes de pago

Otra medida tendiente a que se recupere el consumo del mercado interno, el Gobierno Nacional también dispuso extender hasta fin de año los planes de compra con tasas subsidiadas Ahora 3, 6, 12 y 18. También está el compromiso oficial de trabajar junto a la CAME y los bancos en un programa para fortalecer el consumo en ciudades de frontera.



También y para hacer frente a otro de los problemas estructurales que enfrentan las pymes como lo es la falta de financiamiento, Macri prometió el relanzamiento de la línea de inversión productiva al 29% anual a través del Banco Nación.