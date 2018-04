Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal reveló que entre las provincias que firmaron el acuerdo de Consenso Fiscal San Juan integra un reducido pelotón de 5 jurisdicciones que no sólo no incrementó impuestos, sino que por el contrario los bajó. El informe analiza el grado de cumplimiento de las provincias al convenio firmado con la gestión macrista en cuanto al impuesto a los Ingresos Brutos y las otras jurisdicciones aplicadas son Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Otras 13 cumplen con los compromisos de eliminar tratamientos diferenciales a la industria según el lugar de radicación y de no aplicar alícuotas superiores a los niveles máximos establecidos en el acuerdo, pero este año sí subieron hasta alcanzar ese tope, lo cual va en contra de la esencia final del convenio que es lograr reducir el carácter distorsivo de este impuesto. El Ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, explicó que si bien la provincia podía aumentar el impuesto un punto porcentual más sin romper el acuerdo fiscal, decidió no sacarle más plata a la gente y en cambio poner la lupa en eficientizar el gasto público.



"La idea era no gravar más al consumo en la provincia de San Juan tratando de mantener el poder adquisitivo del salario porque si uno toca el Impuesto a los Ingresos Brutos está impactando directamente en el bolsillo de los trabajadores", dijo Gattoni.



Agregó que no deja de ser ""un orgullo" integrar un grupo donde tres provincias "son notoriamente más ricas que San Juan" que podría requerir más ingresos por medio de la recaudación impositiva. Además recordó que la provincia también lidera el ranking nacional en equilibrio fiscal, lo que la posiciona como una provincia ordenada. En San Juan la industria local está exenta de Ingresos Brutos y este año además eximió a las industrias de otras provincias que tienen alguna actividad aquí, y que antes sí lo pagaban.

"Optamos por eficientizar gastos y no aumentar recursos sacando más plata a la gente"

ROBERTO GATTONI - Ministro de Hacienda



Perjudicados



El resto de jurisdicciones que cumplieron el pacto pero subieron impuestos lo hicieron de forma parcial o generalizada sobre dos sectores de la actividad económica: el comercio y la telefonía móvil. El comercio estaría sufriendo aumentos en la mayoría de provincias al no tener un nivel máximo para el 2018.