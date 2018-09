Encuentro. La cita de hoy en Casa Rosada contará con los ministros de Hacienda de 19 provincias (entre ellos, el representante local) que fueron los que participaron de un encuentro en agosto en la Casa de Salta en Buenos Aires.

En plena crisis y escenario de ajuste, desde la gestión uñaquista seguirán impulsando una postura por demás lógica, pero que dan a entender que la Nación no está implementando. A través de un comunicado, desde el gobierno de Sergio Uñac señalaron que insistirán en un "sistema de impuestos más justo", en el que "paguen tributos aquellos sectores que hasta el momento no lo hacen" y cuentan con recursos para llevar adelante los desembolsos. El objetivo: que haya algo más de fondos a repartir entre las provincias. El planteo fue en respuesta a la medida del macrismo de aplicar retenciones a todas las exportaciones, sobre lo que en el Ejecutivo manifestaron su "preocupación" y "descontento" a una movida que "no es buena".



La posición de ampliar la base tributaria apunta a impuestos como Ganancias y Bienes Personales, que incorpore a aquellos que poseen la capacidad contributiva para hacerles frente, pero que están fuera del régimen o pagan menos. Un punto que es mirado desde las provincias y que recordaron en el oficialismo está ligado a Bienes Personales. Es que la Nación redujo la alícuota para los que tienen propiedades en el exterior. Además, que se agrande la masa tributaria implica mayores recursos para las jurisdicciones, dado que dichos impuestos se coparticipan, lo que serviría para amortiguar en algo el temporal del ajuste.

En Gobierno calculan que la reunión de los ministros se extenderá hasta la siesta.

El planteo no es sólo sanjuanino ya que también es esgrimido por otros distritos, el cual se pondrá hoy en la mesa de discusión, al igual que otras sugerencias, en la reunión que mantendrán los titulares de las carteras económicas de 19 provincias con autoridades nacionales del Ministerio del Interior y de Hacienda. El representante local será Roberto Gattoni y los que no serán de la partida son los ministros de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Corrientes, aliados e integrantes de Cambiemos. En el Gobierno hubo cautela frente a lo que expondrán en la cumbre, ya que surgirá del consenso entre los diferentes referentes.



El que también viajó anoche a Buenos Aires fue Uñac, pero para mantener un encuentro de tinte político con gobernadores (ver nota vinculada).



Además del planteo tributario, en la gestión uñaquista criticaron la aplicación de las retenciones "a todas las exportaciones por igual, sin considerar el tipo de actividad de la que se trate". En el Gobierno resaltaron la disconformidad por la medida, dado que indicaron que no tiene en cuenta "la rentabilidad de cada sector, que varía por factores como los procesos productivos, la mano de obra involucrada, la inversión a largo plazo, los procesos de manufactura y verificación. Nuestra provincia tiene actividades industriales y agrícolas que implican una cadena de valor grande con tasas de rentabilidad más bajas que otras en la Argentina". Y en el Ejecutivo hicieron hincapié en la vitivinicultura, la histórica actividad productiva local, sobre la que destacaron que "tiene inversión plurianual, costos de producción elevados, gran cantidad de mano de obra involucrada y un proceso extenso de verificación, embotellamiento y exportación, que la hace mucho menos rentable, por ejemplo, que la de la soja".



No fue la única preocupación que reinó en el Gobierno, ya que la fusión y la pérdida de categoría de algunos ministerios puso en alerta a los alfiles uñaquistas locales (ver Preocupación...). Y el otro punto que desata la alarma tiene que ver con la quita de subsidios al transporte, tanto en el Ejecutivo como en el sector privado.

>Soja

350

millones de pesos dejará de recibir San Juan este año por el Fondo Federal Solidario (de la Soja) que eliminó el presidente Macri. Los recursos se distribuían entre provincia y municipios para obras.

>Deuda

3.000

millones de pesos le reclama la provincia a la gestión macrista por la deuda de Vialidad Nacional. Si bien existe un escenario de ajuste, en el Gobierno resaltan que son fondos que le pertenecen y servirán para reforzar el presupuesto.

Preocupación por la fusión de ministerios

La ministra de Salud, Alejandra Venerando, ya había manifestado su preocupación de que la cartera sanitaria nacional fuera absorbida por otra área, tal cual sucedió, ya que ahora dependerá de Desarrollo Social. El riesgo es que haya una reducción aún mayor de fondos y planes con financiamiento nacional. Su par de Ciencia y Tecnología, Tulio Del Bono, también reflejó su inquietud por la pérdida de categoría del área técnica nacional, que pasará a estar bajo la órbita de Educación. El alfil uñaquista explicó que el peligro radica en que, frente a los problemas educativos del país, es casi un hecho que se prioricen esos temas ante los que tienen que ver con la investigación e innovación y que se reduzca el porcentaje que se destina a proyectos.

>Uñac tendrá una reunión con la liga de gobernadores

El gobernador Sergio Uñac viajó anoche para mantener hoy una reunión con sus pares en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El encuentro viene siendo fogoneado por el tucumano Juan Manzur y el pampeano Carlos Verna. Está previsto que asistan Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Alberto Rodríguez Saa (San Luis), Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), a quienes podrían sumarse Miguel Lifschitz (Santa Fe) y Sergio Casas (La Rioja). En cumbres anteriores se incorporaron el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada peronista y de diálogo directo con los mandatarios, y Sergio Massa. El sanjuanino no había participado en encuentros anteriores y en este se anotó.



Si bien circuló que ajustarán posturas sobre el tratamiento del presupuesto 2019, lo cierto es que será un encuentro de un fuerte tinte político en un contexto marcado por la crisis en la que está envuelta el país. En ese escenario, fuentes calificadas indicaron que el análisis de la realidad económica y social de Argentina y la situación del peronismo de cara al año que viene no dejarán de estar presentes.

Habrá dos citas clave: entre gobernadores del PJ y de ministros de Hacienda con Nación.

La cita de los gobernadores se llevará a cabo mientras 19 ministros de Hacienda provinciales se encontrarán con funcionarios de las carteras de Interior y de Hacienda de la Nación.



Entre los mandatarios que serán de la partida se encuentran aquellos que vienen siendo muy críticos desde el inicio de la gestión macrista, los que han endurecido sus posturas en las últimas semanas y los que mantienen una buena relación institucional sin dejar de marcar errores y las diferencias partidarias. El encuentro está fijado al mediodía y la sede será el CFI, que ya ha sido escenario de reuniones anteriores. La última se llevó a cabo en plena escalada del dólar, de la que participaron Pichetto, Massa y referentes de la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT).